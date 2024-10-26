«أبيض الناشئين» يترقب اكتمال عقد المتأهلين لـ«كأس آسيا»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يترقب منتخبنا الوطني للناشئين، اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، المقررة بالسعودية 2025، مع ختام مشوار التصفيات المؤهلة للنهائيات، بإقامة 19 مباراة في الجولة الأخيرة، في المجموعات العشر مساء اليوم.

وحجز منتخبا الإمارات وكوريا الشمالية، أولى بطاقات التأهل للنهائيات لينضما إلى السعودية «المستضيف»، قبل جولة على ختام التصفيات، بفوز «أبيض الناشئين» على مضيفه منتخب لاوس 5-2، مساء أمس الجمعة على ملعب لاوس الوطني في فينتيان، ضمن الجولة الثانية في «المجموعة الثامنة» للتصفيات، والتي تضم أيضاً منتخب ماليزيا، بعد إعلان انسحاب لبنان مسبقاً.

وتصدر «أبيض الناشئين» ترتيب المجموعة الثامنة، برصيد 6 نقاط من فوزين على التوالي، بعد الأول أمام ماليزيا 2-0، فيما جاء تأهل منتخب كوريا الشمالية بفوزه على الأردن 3-0، مساء أمس على استاد الأمير محمد في الزرقاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات «المجموعة الثانية».

وحسمت كوريا الشمالية صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة كاملة من أربع مباريات، مقابل 6 نقاط من ثلاث مباريات لإيران، و3 لكل من سوريا وهونج كونج، في حين بقي رصيد الأردن خالياً من النقاط، وتقام الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة غداً الأحد، حيث تلتقي إيران مع الأردن، وهونج كونج مع سوريا.

ويشهد سباق التأهل في بقية المجموعات صراعاً محتدماً، حيث يتصدر منتخب أفغانستان «المجموعة الثانية» برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط لكل من كمبوديا وبنجلادش، و3 للفلبين، في حين بقي رصيد ماكاو خالياً من النقاط، وتقام الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة غداً الأحد، حيث تلتقي الفلبين مع كمبوديا، وأفغانستان مع بنجلادش.

وحافظت كوريا الجنوبية على صدارة ترتيب «المجموعة الثالثة»، برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام الصين، مقابل 3 نقاط للبحرين، ونقطة لكل من بوتان والمالديف، ويلتقي في الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة غداً الأحد، بوتان مع البحرين، وكوريا مع الصين.

ويتفوق منتخب تايلاند على الهند بفارق الأهداف في المجموعة الرابعة، حيث تصدر الأول الترتيب برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام الثاني، في حين بقي رصيد تركمانستان وبروناي خالياً من النقاط ويلتقي الجولة الأخيرة تايلاند مع الهند، وبروناي مع تركمانستان.

ويتصدر العراق ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام أوزبكستان، في حين بقي رصيد فلسطين والصين تايبيه خالياً من النقاط، ويلتقي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة اليوم، أوزبكستان مع العراق، والصين تايبيه مع فلسطين.

ويتنافس منتخبا اليابان وقطر على صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط لكلٍ من مباراتين، في حين بقي رصيد منغوليا ونيبال خالياً من النقاط، وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأحد، حيث تلتقي اليابان مع قطر، ومنغوليا مع نيبال.

وحافظت أستراليا على صدارة ترتيب المجموعة السابعة، برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام إندونيسيا، في حين بقي رصيد الكويت وجزر شمال ماريانا خالياً من النقاط، ويلتقي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة أستراليا مع إندونيسيا، والكويت مع جزر شمال ماريانا.

ويتصدر منتخب اليمن المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لفيتنام، ونقطة لقيرغيزستان، في حين بقي رصيد ميانمار خالياً من النقاط، ويلتقي في الجولة الثالثة اليمن مع فيتنام، وقيرغيزستان مع ميانمار.

وفي المجموعة العاشرة، حافظت طاجيكستان على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام عُمان، في حين بقي رصيد سنغافورة وجوام خالياً من النقاط، ويلتقي في الجولة الثالثة والأخيرة طاجيكستان مع عُمان، وسنغافورة مع جوام.

وتشهد التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2025، مشاركة 42 منتخباً، تم تقسيمها إلى 10 مجموعات في أعقاب انسحاب منتخب لبنان، بحيث تتكون ست مجموعات من 4 منتخبات، ومجموعة من 3 منتخبات، وثلاث مجموعات من 5 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة عبر التجمع في بلد واحد، بحيث تستمر التصفيات حتى 27 أكتوبر الجاري.

ويتأهل المتصدر في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، إلى النسخة العشرين من نهائيات هذه البطولة القارية، لتنضم إلى منتخب السعودية الفائزة باللقب مرتين عامي «1985، 1988»، والمتأهل تلقائياً كونه مستضيف البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1992.