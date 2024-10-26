«الجوجيتسو» يحصد 7 ميداليات في بطولة العالم باليونان

هيراكليون (الاتحاد)

نجح منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» في ترسيخ ريادته العالمية وتقديم أداء لافت في بطولة العالم للجوجيتسو، التي تقام منافساتها حالياً في مدينة هيراكليون اليونانية وتستمر حتى 4 نوفمبر المقبل، حيث حصد أبطال الإمارات في فئة الكبار 7 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين، و3 فضيات، وميداليتين برونزيتين.

وشهدت المنافسات مشاركة كل من بلقيس عبدالكريم وعائشة الشامسي في فئة وزن (45 كجم) وميثاء شريم، وحمدة الشكيلي في وزن (48 كجم) وحصة الشامسي وأسماء الحوسني بوزن (52 كجم) في فئة السيدات، وعمر السويدي، وزايد الكثيري بوزن (56 كجم)، وخالد البلوشي، وخالد الشحي بوزن (62 كجم) ومحمد السويدي وسلطان حسن بوزن (69 كجم) في فئة الرجال.

ونجح في تحقيق الذهب عمر السويدي، وخالد الشحي، فيما حقق الميداليات الفضية بلقيس الهاشمي، وزايد الكثيري، ومحمد السويدي، ونالت كل من عائشة الشامسي، وميثاء شريم الميدالية البرونزية.

وأشاد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لأبناء وبنات الوطن، مؤكداً أن هذا الدعم له الأثر الأكبر في تطوير المنتخب الوطني وتعزيز ريادته على الساحة العالمية.

ونوّه الشامسي بالإنجاز الذي حققه اللاعبون واللاعبات، ونجاحهم في حصد عدد من الميداليات الملوّنة التي تعزز فرص المنتخب بالحفاظ على اللقب.

وتابع الشامسي: «ما حققه أبناؤنا وبناتنا اليوم يعكس بشكل واضح نجاح خطط الإعداد المكثفة وتحضيرات المنتخب للمنافسة في مثل هذه البطولات العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن مرحلة الاستعدادات والمعسكرات التدريبية كانت حاسمة في صقل مهارات اللاعبين ورفع مستوى جاهزيتهم وقدراتهم الذهنية والبدنية».

ونجح عمر السويدي في إضافة ذهبية جديدة إلى سجله المميز في وزن 56 كجم متفوقاً في كل النزالات التي خاضها اليوم وصولاً إلى النزال النهائي الذي جمعه بزميله زايد الكثيري في نهائي إماراتي خالص.

وقال بعد الفوز: «أهدي هذا الإنجاز إلى دولة الإمارات قيادةً وشعباً، وهذا يعتبر تتويجاً لكل الجهود التي بذلناها خلال الأشهر الماضية من التدريب والتحضير، وأشكر الاتحاد والجهاز الفني الذين ساهموا في وصولنا إلى هذا المستوى، حيث نطمح دائماً لتحقيق الأفضل، وسنواصل العمل للفوز بالمزيد من الميداليات والألقاب».

بدوره، عبّر خالد الشحي الذي حقّق ذهبية وزن 62 كجم عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، وقال: «لا يمكن وصف مشاعر الفرح بتحقيق هذا الإنجاز، لقد بذلت جهداً كبيراً خلال الفترة الماضية، وخاصة في المعسكر التدريبي المكثّف، أنا فخور جداً برفع علم الإمارات على منصة التتويج وعزف السلام الوطني لدولتنا الحبيبة، وهذه لحظات من الفخر لا تقدر بثمن».