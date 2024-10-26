3000 مشارك في بطولة «آرابيان وورير»

دبي (الاتحاد)

ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة (30×30)، أقيمت منافسات بطولة «آرابيان وورير» لتخطي الحواجز بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة أكثر من 3000 متسابق تنافسوا ضمن 5 فئات مختلفة لمسافات 50 و20 و10 و5 و1.6 كيلومتر، وأقيمت فعالياتها في جزر دبي بمنطقة ديرة.

وحضر سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، انطلاق المنافسات، التي حفلت بمشاركة رياضية متنوعة من مختلف الهيئات الحكومية والخاصة، تقدمهم د. عبدالله الكرم عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، والذي قاد فريق المجلس، كما حضر المنافسات ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وتضمنت البطولة التنافس بين السباقات المتنوعة والمقسمة لفئات مختلفة من حيث طول المسار وعدد الحواجز، وشملت: سباق الخيالي 50 كيلومتراً الذي يتضمن أكثر من 50 حاجزاً للفئات العمرية من 18 عاماً فأكثر، وسباق الأسطوري 20 كيلومتراً، ويتضمن 48 حاجزاً من 16 عاماً فأكثر، وسباق البطل 10 كيلومترات، ويتضمن 24 حاجزاً من 14 عاماً فأكثر، وسباق المحارب 5 كيلومترات، ويتضمن 12 حاجزاً للمشاركين من سن 13 عاماً فأكثر، وسباق الشبل «جونيور ووريور» للأطفال من سن 5 إلى 12 عاماً لمسافة 1.6 كيلومتر ويتضمن 10 حواجز.

وتأتي بطولة «آرابيان ووريور» لتخطي الموانع ضمن سلسلة بطولات دولية لتحدي العقبات تنطلق بداية من دبي إلى العالم، والتي ستشهد إقامة 8 أحداث في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط ضمن موسمها الافتتاحي، وكان هذا هو السباق الافتتاحي لسلسلة البطولات اللاحقة التي تشهد إقامة سباقات إضافية في مدن خليجية أخرى، مثل الرياض، جدة، الفجيرة، ورأس الخيمة.

وتضمن سباق المحارب العربي التسلق والقفز من على الجدران، والتأرجح بالحبال، والزحف تحت الأسوار المعدنية، والتوازن على العوارض والمزيد. وتشكل المسافة بين الحواجز تحدياً في حد ذاتها، على مسار يمتد حتى 10 كم.