«أبوظبي إكستريم» تُتوج «النخبة» في «الجرابلينج» و«الجوجيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت النسخة السادسة من بطولة «أبوظبي إكستريم» (ADXC 6) فعالياتها في صالة مبادلة آرينا، بمشاركة 30 لاعباً من 15 دولة تنافسوا في 15 نزالاً برياضتي الجرابلينج والجوجيتسو.

وتواصل العاصمة أبوظبي دورها الرائد بوصفها حاضنة للرياضات القتالية وجاذبة للمواهب والنجوم العالميين، ومن المقرر أن تكون المحطة المقبلة للبطولة في البرازيل يوم 17 نوفمبر المقبل.

وقام بتتويج الفائزين في البطولة، الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ علي بن عبدالله المعلا، إلى جانب عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ورئيس شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، وصالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومحمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الراعي الرسمي لهذه النسخة من البطولة، وكيريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وطارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، ومحمد الحوسني، عضو اللجنة المنظمة، وعدد من نجوم «يو إف سي»، ومنهم اليكس فولكانفيسكي، وميراب دفاليشفيلي، وياجير رودريجيز.

وفي مفاجأة غير متوقعة، فاز البرازيلي روجيريو بونترين على البطل البريطاني محمد موكاييف.

وشهدت البطولة فوزاً باهراً للأميركي باتشي ميكس، نجم البيلاتور، على الكازاخستاني كوات أخميتوف.

وأشاد عبد المنعم الهاشمي، بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لهذه الرياضة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأكد الهاشمي أن الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة رسخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للرياضات القتالية.



وقال الهاشمي: «فخورون بالنجاحات التي حققتها بطولة أبوظبي إكستريم خلال عام منذ إطلاقها، لا سيما في استقطاب نخبة من نجوم العالم في فنون القتال المختلطة والجوجيتسو والجرابلينج، من مختلف المنظمات القتالية، مما يؤكد دور أبوظبي بوصفها حاضنة لهذه الرياضات ولاعبيها على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بما أثير حول انسحاب لاعبين «يو إف سي» من بطولة «أبوظبي إكستريم» واستبدالهما، قبل أيام معدودة من البطولة، أوضح الهاشمي: «نعتز بشراكتنا مع المنظمات العالمية مثل «يو إف سي»، ونقدر جهودهم لدعم رياضات الفنون القتالية، وتجدر الإشارة أنه خلال النسخ الست السابقة، شارك 13 لاعباً من «يو إف سي»، ولاعب واحد في النسخة السادسة بالتحديد، وهذا دليل واضح على عدم وجود أي نوع من التحديات أو التوتر بيننا وبين «يو إف سي»، أحيانًا قد تنشأ ظروف غير متوقعة مرتبطة بالالتزامات التنافسية أو الجداول الزمنية للاعبين، وهو ما حدث هنا، ولدينا فهم وتقدير لقرارات «يو إف سي» الخاصة بلاعبيها، كما أننا نؤكد على أننا نعمل دائماً مع مختلف المنظمات لتعزيز تجربة الجماهير والرياضيين على حد سواء، ونسعى لضمان تقديم أفضل تجربة رياضية للجميع دون التأثير على مستقبل الرياضيين». من جانبه، أعرب محمد الحوسني، عن سعادته بالمستوى الفني المتميز الذي قدمته البطولة ولاعبوها في نسختها السادسة، مؤكداً أن اللجنة المنظمة حريصة على تقديم الدعم الكامل للاعبين، وتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في تنظيم البطولات الرياضية، مشيراً إلى أن غياب اللاعبين الإماراتيين في هذه النسخة يعود لانضمامهم إلى منتخب الجوجيتسو المشارك في بطولة العالم باليونان، على أن تشهد النسخ المقبلة مشاركة مواهب إماراتية واعدة.

وأسفرت نتائج النزالات للحدث الرئيس عن فوز البرازيلي روجيريو بونترين على البريطاني محمد موكاييف، وتخطى الأميركي باتشي ميكس الكازاخستاني كوات أخميتوف، كما فاز البرازيلي جانسن جوميز على مواطنه واندرسون فيريرا.

وفي الحدث الرئيس المشترك، فاز البرازيلي جوسير فورميجا على الروسي تاجير أولانبيكوف، وتخطى البرتغالي برونو ليما، البرازيلي إيساكي باهينسي.

وفي النزالات التمهيدية، فاز الكاميروني جوريس ديا على التونسي حمزة حمري، والروسي ياروسلاف رياماشيفكي على الفرنسي يونس بن عوالي، كما تخطت البرازيلية كارول بروناشيو مواطنتها دايان بازوني، والأميركي فالور بويير على الياباني ريكي يوشيناجا، وفازت الأميركية إميلي فيريرا على البرازيلية لودميلا فيوري.

وفي نفس النزالات التمهيدية، تخطى البرازيلي لوكاس ليرا، الروسي مراد كوربانوف، والبرازيلي بيدرو ماتشادو، مواطنه جاكسون سوزا، والبرازيلي جواو زيفيرينو، البرتغالي يان كابرال، والأميركي رونالدو سامسون، البرازيلي لوكاس بروتاسيو، والبرازيلي كاترييل رودريجيز، النمساوي موريز كولينسبيرجر.