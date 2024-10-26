الجزيرة وبني ياس يتألقان في «دولية الطائرة»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



شهد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، حفل افتتاح بطولة بني ياس الدولية للكرة الطائرة، والتي ينظمها «السماوي»، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، على صالة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في أبوظبي.

وجرى خلال الافتتاح الحاشد، عزف النشيد الوطني لدولة الإمارات، واستعراض طابور قائمة المشاركين في النسخة الجديدة للبطولة، والتي تضم إلى جانب بني ياس «المستضيف»، منتخب الإمارات، والجزيرة بطل الدوري المحلي، والهلال بطل الدوري السعودي، والأهلي بطل الدوري المصري وأفريقيا.

وأقيمت مباراتان خلال «جولة الافتتاح»، تفوق في الأولى الجزيرة على «أبيض الطائرة» 3-0، قبل أن يستهل «السماوي» مشواره، بالفوز على الأهلي المصري 3-0، بعد أداء قوي من لاعبي بني ياس.

وتتضمن «دولية بني ياس للطائرة»، خوض الفرق المتنافسة 10 مباريات على مدار 5 أيام حتى الثلاثاء المقبل، ويلتقي في «الجولة الثالثة» مساء الأحد منتخب الإمارات والأهلي المصري، والجزيرة والهلال السعودي، فيما يلعب الاثنين الأهلي المصري والهلال السعودي، وبني ياس ومنتخب الإمارات، وتختتم البطولة الثلاثاء بمباراتي الجزيرة والأهلي المصري، وبني ياس والهلال السعودي.

واحتفلت إدارة بني ياس، على هامش انطلاق «البطولة الدولية»، وبحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، بتتويج «السماوي» بأول ألقاب مسابقات «فئة الرجال» المحلية للكرة الطائرة لموسم 2024- 2025، بفوزه على منافسه النصر 3- صفر، في المباراة الفاصلة لنهائي «كأس الاتحاد».

من جانبه، أشاد سالم نايف الكثيري، رئيس شركة الألعاب الرياضية لنادي بني ياس، بحماس الأندية المشاركة، والحضور الجماهيري الكبير بالافتتاح منذ اليوم الأول، لافتاً إلى قوة المنافسة في مباريات البطولة التي تشهد مشاركة أقوى الأندية، وهي تسهم في دعم جاهزية «السماوي» لمشوار الدوري والبطولات المحلية.