السبت 26 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبا الحصن يتطور مع العبدولي

دبا الحصن يتطور مع العبدولي
26 أكتوبر 2024 17:13

فيصل النقبي (دبا الحصن)

أخبار ذات صلة
خربين يبصم بـ«الثلاثية» للمرة «الرابعة»
خليفة بن طحنون يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف حمد وعبدالله حربي العامري


قدم دبا الحصن أداءً متميزاً تحت قيادة المدرب الوطني حسن العبدولي، في «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد أن انتزع أول «نقطة» بتعادله مع العين. ورغم أن الفريق أضاع الفوز في «الرمق الأخير»، وتحديداً الدقيقة 92، فإن إدارة النادي أعربت عن ارتياحها للأداء الجيد والقتالية التي أظهرها اللاعبون استجابة لتعليمات العبدولي.
يذكر أن العبدولي نجح في تطوير أداء دبا الحصن خلال مباراتين، وتلقت الشباك 3 أهداف، وهو معدل أفضل من السابق. كما تطور الأداء هجومياً، حيث أتيحت للفريق بعض الفرص، وسجل هدفاً في شباك «الزعيم»، يعد الأول في تاريخ الفريق في عالم الاحتراف، عن طريق المدافع التونسي أسامة حدادي في الدقيقة 71.
ورغم الخطأ الذي وقع به الحارس سهيل عبدالله، في هدف التعادل للعين، فإنه أحد نجوم اللقاء، وتصدى لضربة جزاء سددها لابا كودجو مهاجم العين، وعدد من الفرص الخطيرة لصاحب الأرض طوال زمن المباراة.

دوري أدنوك للمحترفين
دبا الحصن
العين
حسن العبدولي
آخر الأخبار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
اليوم 13:29
سقوط أمطار على مناطق مختلفة من الدولة
علوم الدار
سقوط أمطار على مناطق مختلفة من الدولة
اليوم 17:06
إنريكي: «المشاعر» تحدد نتيجة سان جيرمان ومارسيليا!
الرياضة
إنريكي: «المشاعر» تحدد نتيجة سان جيرمان ومارسيليا!
اليوم 18:24
ذوبان الجليد في مناطق شمالية في كندا
الترفيه
كندا تتهم تغير المناخ بالمسؤولية عن اضطرابات الطقس
اليوم 18:24
أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالشراسة أمام ليفربول
الرياضة
أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالشراسة أمام ليفربول
اليوم 18:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©