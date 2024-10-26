دبا الحصن يتطور مع العبدولي

فيصل النقبي (دبا الحصن)



قدم دبا الحصن أداءً متميزاً تحت قيادة المدرب الوطني حسن العبدولي، في «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد أن انتزع أول «نقطة» بتعادله مع العين. ورغم أن الفريق أضاع الفوز في «الرمق الأخير»، وتحديداً الدقيقة 92، فإن إدارة النادي أعربت عن ارتياحها للأداء الجيد والقتالية التي أظهرها اللاعبون استجابة لتعليمات العبدولي.

يذكر أن العبدولي نجح في تطوير أداء دبا الحصن خلال مباراتين، وتلقت الشباك 3 أهداف، وهو معدل أفضل من السابق. كما تطور الأداء هجومياً، حيث أتيحت للفريق بعض الفرص، وسجل هدفاً في شباك «الزعيم»، يعد الأول في تاريخ الفريق في عالم الاحتراف، عن طريق المدافع التونسي أسامة حدادي في الدقيقة 71.

ورغم الخطأ الذي وقع به الحارس سهيل عبدالله، في هدف التعادل للعين، فإنه أحد نجوم اللقاء، وتصدى لضربة جزاء سددها لابا كودجو مهاجم العين، وعدد من الفرص الخطيرة لصاحب الأرض طوال زمن المباراة.