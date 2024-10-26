مدرب يوفنتوس يرشح الإنتر ونابولي للقب «الكالشيو»



تورينو (رويترز)



قال تياجو موتا مدرب يوفنتوس، إن إنتر ميلان ونابولي هما المرشحان للفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وذلك قبل حلوله ضيفاً على منافسه الإنتر «الأحد» في الدوري.

وقال موتا للصحفيين «من الواضح أن المرشحين للفوز بالدوري، هما نابولي وإنتر ميلان، لقد فازا باللقبين الأخيرين، يتعين علينا مواجهة الإنتر بتركيز وشجاعة».

ويعد يوفنتوس الفريق الأكثر نجاحاً في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، إذ فاز باللقب 36 مرة كان آخرها في عام 2020.

وفي المواسم الأربعة التي تلت ذلك، فاز الإنتر بالدوري مرتين بينما فاز نابولي وميلان به مرة واحدة لكل منهما.

واحتل يوفنتوس المركز الثالث في الموسم الماضي، لكن الفارق بينه وبين حامل اللقب إنتر ميلان الذي جمع 94 نقطة، بلغ 23 نقطة.

وفي موسم 2022-2023، عندما حصد نابولي اللقب برصيد 90 نقطة، احتل يوفنتوس المركز السابع متأخراً بفارق 28 نقطة.

ويحتل يوفنتوس حالياً المركز الثالث برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف الإنتر صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط خلف نابولي المتصدر.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الفجوة قد تقلصت، قال موتا الذي يخوض موسمه الأول في منصبه «لست أنا من يعتقد ذلك، الحقائق تتحدث عن نفسها».

وتعرض يوفنتوس لهزيمته الأولى هذا الموسم يوم الثلاثاء الماضي، بعد خسارته 1-صفر على أرضه أمام شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا، لكن المدرب قال إن لاعبيه تجاوزوا هذه الهزيمة بالفعل.

وقال موتا «لا داعي للتركيز على العقلية، اللاعبون في حالة جيدة، ومن المفهوم أن التوقعات عالية للغاية في فريق تاريخي مثل فريقنا، إنها الهزيمة الأولى التي نتعرض لها هذا الموسم، وحتى عندما نفوز، فإننا نواصل مسيرتنا على نفس المنوال،

ولا يوجد وقت للاحتفال أو التفكير في الفوز، الماضي أصبح من الماضي، انتهى أمر مباراة شتوتجارت، والآن سنلعب ضد إنتر ميلان».

وتمكن يوفنتوس من تسجيل 11 هدفاً في ثماني مباريات بالدوري الإيطالي، بينما سجل الإنتر 17 هدفاً، وهي ثاني أفضل حصيلة خلف أتلانتا الذي سجل 18 هدفاً.

ورداً على سؤال عما إذا كان هناك تغييرات كبيرة في خط الهجوم في مباراة الإنتر، قال موتا «سجلنا بطرق مختلفة هذا الموسم، مع المهاجم كينان يلديز خلف دوسان فلاهوفيتش، بينما وجدنا طرقاً أخرى أيضاً، سنرى غداً».

ولم يسجل يلديز أي هدف في ثماني مباريات خاضها بالدوري الإيطالي، بينما سجل فلاهوفيتش خمسة أهداف في ثماني مباريات.