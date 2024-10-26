ختام كأس بطلات حكومة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة النسخة الأولى من بطولة كأس بطلات حكومة الشارقة التي شهدت مشاركة واسعة وتنافساً قوياً على مدار يومين في صالات وميادين نادي الشارقة الرياضي للمرأة، تنافست المشارِكات في ألعاب الكرة الطائرة، كرة السلة، والرماية، وسط أجواء رياضية مفعمة بالحماس والروح التنافسية.

استهدفت البطولة الموظفات من مختلف الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة؛ بهدف تعزيز ثقافة الرياضة النسائية وتحويلها إلى جزء أساسي من حياتهن اليومية، وساهمت الفعالية في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الموظفات، وكسر الروتين اليومي، كما أسفرت عن بناء علاقات جديدة بين المشاركات من مختلف الجهات.

تميزت البطولة بأداء قوي من الفرق المشاركة، حيث شهدت منافساتها مشاركة قرابة 170 موظفة، يمثلن 27 جهة حكومية على مستوى الشارقة.

في الكرة الطائرة، جاء «سجايا فتيات الشارقة» في الصدارة، حاصلاً على الميداليات الذهبية وكأس البطولة، بينما حصل «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» على المركز الثاني، و«نادي سيدات الشارقة» على المركز الثالث.

وفي كرة السلة في اليوم الثاني، تكرر تفوق «سجايا فتيات الشارقة» حيث فاز بالمركز الأول، في حين حصل «مركز الجواهر» على المركز الثاني، و«أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية» على المركز الثالث.

وفي الرماية، استطاعت فاطمة الشامسي، من دائرة الرقابة المالية، الفوز بالميدالية الذهبية، فيما حصلت نعيمة محمد من نادي سيدات الشارقة على الفضية، وحلت دعاء بركات من مؤسسة «سجايا» في المركز الثالث.

شهدت البطولة تفاعلاً لافتاً ومشاركة واسعة من المشاركات في مختلف المسابقات، حيث ساهمت صيد سالم آل علي وفاطمة عبيد السويدي، لاعبتا الرماية في النادي، بدور كبير في دعم وتدريب المشاركات قبيل بدء منافسات الرماية، ما ساهم في رفع مستوى الأداء للمشاركات.

في ختام البطولة، قامت حنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بتكريم الفائزات، معربة عن فخرها بالأداء المتميز الذي قدمته المشاركات، ومؤكدة أهمية هذه البطولات في تعزيز دور المرأة الإماراتية، وتشجيعها على ممارسة الرياضة في مختلف المجالات.

أعربت موزة الشامسي، مديرة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن سعادتها بنجاح النسخة الأولى من البطولة، مؤكدة أن هذا الحدث يأتي في إطار الاستراتيجية العامة للمؤسسة التي تهدف إلى تعزيز ممارسة المرأة للرياضة، وإيجاد بيئة رياضية محفزة للموظفات، وإبراز الدور المجتمعي للرياضة في تحسين الصحة البدنية والعقلية.