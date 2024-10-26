السبت 26 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالشراسة أمام ليفربول

أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالشراسة أمام ليفربول
26 أكتوبر 2024 18:22

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«السيتي» إلى صدارة «البريميرليج»
سلوت: تطوير ليفربول أهم من النقاط!


طلب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، من فريقه إظهار شراستهم ورغبتهم في الفوز قبل مواجهة ضيفه ليفربول الأحد بالدوري الإنجليزي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا)، أن أرسنال يواجه غياب مجموعة من كبار النجوم عن المباراة، التي يمكن أن تكون مهمة في مساعي الفريق للفوز بأول ألقابه بعد عقدين من الزمن.
وتأكد غياب القائد مارتين أوديجارد والمدافع ويليام ساليبا عن مباراة الأحد بسبب الإصابة والإيقاف، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة بوكايو ساكا وجورين تيمبر وريكاردو كالافيوري.
وهناك أمل بشأن إمكانية أن يكون ساكا متاحاً للمشاركة في المباراة، بعد أن غاب عن آخر مباراتين بسبب مشكلة في أوتار الركبة تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الإنجليزي.
وعن المشاكل التي يواجهها في اختيار التشكيل، قال أرتيتا: «أحب مشاهدة الأفراد والفرق يتفاعلون مع هذا، هل هذه نظرة سلبية؟ أكره هذا، لم أر هذا في الجهاز الفني، ولم أر هذا في الطابق العلوي، لم أشاهد أي شخص يتحدث عن هذا». وأضاف: «تابعوا العمل، أظهروا قوة شخصيتكم. أظهروا مدى رغبتكم في الفوز، هذا يعني فرصة للآخرين، وفرصة لنا كفريق للتمرد على بعض المواقف».
وقال: «عندما تفقد قائد الفريق، هذا أمر كبير، عندما تخسر قلب الدفاع، والظهيرين الأيمن والأيسر، ومهاجماً، وجناحاً، يجب أن يمتلك الفريق الموارد، أهم شيء يجب أن نتكيف من الناحية العقلية مع ذلك، ثم الحفاظ على الاعتقاد نفسه بأننا حتى مع وجود هذه الغيابات سنظل فريقاً رائعاً».
وبسبب الخسارة المفاجئة التي تلقاها أرسنال بهدفين أمام بورنموث في الجولة الماضية، وهي أول خسارة للفريق هذا الموسم، تخلف الفريق بفارق أربع نقاط عن ليفربول المتصدر. 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
ليفربول
أرتيتا
آخر الأخبار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
اليوم 13:29
سقوط أمطار على مناطق مختلفة من الدولة
علوم الدار
سقوط أمطار على مناطق مختلفة من الدولة
اليوم 17:06
شحنة الكوكايين المصادرة في إسبانيا
الترفيه
إسبانيا تصادر كمية غير مسبوقة من الكوكايين
اليوم 21:19
الإمارات تواصل ترسيخ شراكاتها مع أكبر 20 اقتصاداً في العالم
اقتصاد
الإمارات تواصل ترسيخ شراكاتها مع أكبر 20 اقتصاداً في العالم
اليوم 21:15
افتتاح البطولة الوطنية لكأس الإمارات للجولف بنادي العين
الرياضة
افتتاح البطولة الوطنية لكأس الإمارات للجولف بنادي العين
اليوم 21:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©