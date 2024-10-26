إنريكي: «المشاعر» تحدد نتيجة سان جيرمان ومارسيليا!



باريس (رويترز)



قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، إن فريقه لن يحتاج إلى أي حافز، عندما يواجه غريمه التقليدي أولمبيك مارسيليا، لكن يتعين على اللاعبين التحكم في مشاعرهم، في مباراة من المتوقع أن تكون مثيرة للغاية في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وتشهد المباراة التي تقام الأحد بين الناديين الأكثر نجاحاً في فرنسا، والتي يطلق عليها «القمة»، مواجهة بين حامل اللقب ومتصدر الدوري باريس سان جيرمان، وصاحب المركز الثالث مارسيليا الذي يقوده الإيطالي روبرتو دي تسيربي، ويتأخر بثلاث نقاط عن الصدارة.

وبعد ثماني مباريات في الدوري الفرنسي، لم يخسر باريس سان جيرمان، قبل المواجهة على ملعب فيلودروم في مرسيليا، لكن لويس إنريكي قال إن المستوى نادر ما يكون مهماً في مثل هذه المباريات، حيث غالباً ما تكون المشاعر هي صاحبة الكلمة العليا في النتائج.

وقال للصحفيين «في هذا النوع من المباريات لا يهم ما فعلته من قبل، هناك الكثير من التوتر، أنا راضٍ للغاية عن ذلك، خضنا مباراة جيدة للغاية (في دوري أبطال أوروبا) ضد أيندهوفن (في التعادل 1-1)، أنا في غاية التفاؤل بشأن ما أراه، والمباريات التي تتطلب جهداً كبيراً هي الأسهل تقريباً، ولن تفتقر إلى الحافز، لكن عليك أن تكون حريصاً على عدم الإفراط في التحفيز، وأضع ذلك في اعتباري، أنت بحاجة إلى 100 في المئة من التحفيز، وليس 105 في المئة، لا يجب أن تحكمك المشاعر، ونحن متقدمون بخمس نقاط عن (نفس الفترة من) العام الماضي، لقد بدأنا بشكل أفضل، موناكو (الذي يتقاسم الصدارة مع باريس سان جيرمان برصيد 20 نقطة) ومرسيليا في مستوى مختلف، وإذا استمر الأمر على هذا النحو، نرى أنه أمر إيجابي للجميع، فهو يحافظ على تحفيز اللاعبين.

وأشاد دي تسيربي بنظيره لويس إنريكي ووصفه بأنه أحد أفضل المدربين في العالم، ورد الإسباني الإشادة مشيراً إلى إنجازات نظيره في برايتون آند هوف ألبيون.

وساعد دي تسيربي برايتون على التأهل للمنافسات الأوروبية لأول مرة في تاريخ النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك عبر أسلوب مثير وهجومي في كرة القدم نال إعجاب لويس إنريكي.

وقال لويس إنريكي «بالنسبة لي، دي تسيربي هو مدرب مثير للاهتمام، وقد تابعته في برايتون، إنه مدرب يحب الهجوم، وهذا أمر مشترك بيننا، والطريقة التي يريد بها السيطرة على المباريات، وقدرته على إقناع لاعبيه، وقد استمتعت كثيراً بمتابعة فريقه برايتون، أتمنى ألا أستمتع كثيراً غداً».