ماريسكا يريد من قائد تشيلسي إظهار الصفات القيادية



لندن (أ ف ب)



حث الإيطالي إنتسو ماريسكا مدرب تشيلسي الإنجليزي قائد الفريق ريس جيمس على إظهار المزيد من روح القيادة، في محاولة لتحفيز فريقه.

وظهر جيمس للمرة الأولى هذا الموسم مع تشيلسي، خلال الخسارة الأخيرة ضد ليفربول 1-2 في الدوري المحلي، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ولم يسافر الظهير الدولي مع فريق غرب لندن، لخوض المواجهة ضد باناثينايكوس اليوناني في مسابقة «كونفرنس ليج».

ويتوقع أن يشارك جيمس في المباراة ضد نيوكاسل، ضمن الدوري الإنجليزي الأحد، في وقت يريد مريسكا أن يظهر شخصية قيادية أكبر في أرض الملعب «تحدثت معه وأتوقع منه المزيد على صعيد القيادة داخل غرف الملابس».

تابع مدرب ليستر سيتي السابق «هو على الطريق، بحال جيدة، يتقدّم لكني أتوقع المزيد».

أضاف المدرب البالغ 44 عاماً «معظم الأحيان، يعتقد اللاعب أنه يجب أن ينال المزيد لأنه قائد الفريق، كلا، بالنسبة لي، يجب أن تقدم المزيد لأنك القائد، يجب أن تعطي أكثر من الآخرين. في بعض الأحيان، إذا كنتُ القائد، فهل يمكنني أن أعطي أقل؟ لا».

أردف لاعب الوسط السابق «أتوقع ذلك من ريس ورفاقه يتوقعون ذلك منه، أن يعطي أكثر لناحية القيادة».

ومنذ منحه شارة القائد عبر المدرب السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، خاض جيمس 12 مباراة فقط مع النادي، ما يعني أن دوره قائداً انحصر إلى حد كبير خارج الملعب.

في معظم الموسم الماضي، حمل شارة القائد كونور جالاجر الذي انتقل لاحقاً إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

بحث ماريسكا عن لاعب في غرف الملابس يتمتع بصفات قيادية، رغم أن محادثاته مع جيمس، المعروف بخجله، كانت إيجابية إزاء ما ينتظره منه، بحسب ما ذكر الإيطالي «هو متفهم بأننا نرغب بالمزيد منه، وهو لاعبنا المتخرج من الأكاديمية، هذا سبب إضافي كي يظهر المزيد من شخصيته».

أردف «هو شاب متحفظ، لكن عندما تفتقد لقائد حقيقي، فأنت بحاجة إلى بنائه، لا أعتقد أننا نملك قائداً حقيقياً، علينا أن نبنيه، ريس على الطريق لكن لم يصل بعد، عليه أن يبذل المجهود».