مدرب توتنهام يمنح فيرنر «جرعة ثقة»

لندن (د ب أ)



قال الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، إنه سيواصل محاولة إعادة الثقة للمهاجم الألماني بالفريق تيمو فيرنر، لكنه يدرك جيداً أن فريقه يحتاج إلى الكثير من اللاعب البعيد عن مستواه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن فيرنر تم استبداله بين شوطي المباراة التي فاز بها الفريق على ألكمار الهولندي 1- صفر، في بطولة الدوري الأوروبي، وذلك بعدما قدم أداءً متواضعاً، وأهدر فرصة سانحة في الدقيقة 27. وشارك فيرنر، المعار من لايبزج الألماني، بدلاً من القائد المصاب سون هيونج مين، والذي بدوره تحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة الفريق غداً أمام كريستال بالاس في بطولة الدوري بسبب مشاكل عضلية، لكن فيرنر لم يسجل في آخر 16 مباراة له مع توتنهام.

وقال بوستيكوجلو: «نتحدث مع تيمو فيرنر باستمرار». وأضاف: «نعرف أنه يفتقد لبعض الثقة في الوقت الحالي، والجميع يعمل بجد على ذلك، لكنه عليه أن يستخدم كل ذلك الدعم، من أجل الخروج من الوضع الحالي».

وأوضح مدرب توتنهام: «دورنا في ذلك هو أن نقدم له الدعم داخلياً وخارجياً ومهما كان يحتاج».