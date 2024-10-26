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الرياضة

سلوت: تطوير ليفربول أهم من النقاط!

سلوت: تطوير ليفربول أهم من النقاط!
26 أكتوبر 2024 18:45

 
لندن (د ب أ)

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أكد أرني سلوت مدرب ليفربول، أنه لم ينتظر أي توقعات بشأن نتائج الفريق عند توليه المسؤولية.
وحقق ليفربول نتائج رائعة في بداية الموسم الجاري، حيث حقق 11 فوزاً في أول 12 مباراة بجميع المسابقات، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قبل انطلاق الجولة الحالية.
وقال سلوت مدرب فينورد الهولندي السابق قبل مواجهة أرسنال الأحد «لم تكن لدي أي توقعات، ولم أفكر خلال الإجازة في عدد النقاط التي سيحصل عليها الفريق بعد 10 مباريات».
وأضاف المدرب الهولندي «فكرت فقط في كيفية تطوير أداء الفريق واستخراج أفضل ما يملك وترك بصمة لمواصلة ما حققه المدرب السابق يورجن كلوب».
وتابع في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «أفكر دائماً في التركيز والعمل بجدية بشكل يومي، لأنه ما سيؤدي في النهاية لنتائج إيجابية والفوز بالنقاط».
وقال «لذا لم أتوقع عدد النقاط في مباراة أو 10 مباريات، ولكن كنت أترقب الطريقة التي سيؤدي بها الفريق، وأعتقد أن ما يتحقق يتناسب مع توقعاتي في الفترة الحالية».
فسر أرني سلوت الصلابة الدفاعية لفريقه، موضحاً «هناك سببان لعدم استقبالنا الكثير من الأهداف، أولهما هو فرض سيطرتنا على المباريات باستثناء مباراة واحدة».
وأشار «الاستحواذ على الكرة خطوة مهمة للغاية، لأنها من شأنها أن تريح مدافعي فريقنا حتى لا نستقبل أهدافاً».
وأتم سلوت تصريحاته «كما أن الثنائية بين فيرجيل فان دايك وكوناتيه وحارسي مرمى الفريق تعد السبب الثاني في عدم استقبالنا الكثير من الأهداف».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
أرسنال
أرني سلوت
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