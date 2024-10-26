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الرياضة

فياريال إلى «ثالث الليجا»

فياريال إلى «ثالث الليجا»
26 أكتوبر 2024 18:49

 
مدريد (أ ف ب)

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ارتقى فياريال إلى المركز الثالث موقتاً، بفوز متأخر على مضيفه بلد الوليد 2-1، ضمن منافسات المرحلة الـ 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
تقدم فياريال في الشوط الأول عبر الفرنسي تييرنو باري (29)، وأدرك بلد الوليد التعادل في الثاني بفضل السنغالي مامادو سيلا ديالو (60 من ركلة جزاء).
وخطف أيوسي بيريس الذي حلّ بدلاً من باري في الدقيقة 70 هدف الفوز والنقاط الثلاث لفريقه (84).
وعاد فياريال إلى سكة الانتصارات، بعدما كان خسر أمام ريال مدريد 0-2، وتعادل مع خيتافي 1-1 في المرحلتين الماضيتين، ليرفع فريق «الغواصات الصفراء» الذي حقق فوزه السادس رصيده إلى 21 نقطة وينتزع المركز الثالث موقتاً بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الذي يحلّ ضيفاً على ريال بيتيس الأحد.
ويشهد السبت موقعة نارية بين برشلونة المتصدر ومضيفه ريال مدريد الثاني وحامل اللقب في «الكلاسيكو».
في المقابل، تجمد رصيد بلد الوليد الذي تعرض لخسارته السابعة هذا الموسم مقابل فوزين وتعادلين، عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.

 

الدوري الإسباني
فياريال
بلد الوليد
أتلتيكو مدريد
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