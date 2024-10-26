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الرياضة

«الكاف» يعاقب ليبيا

«الكاف» يعاقب ليبيا
26 أكتوبر 2024 18:51

 
القاهرة (د ب أ)

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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» توقيع أكثر من عقوبة على منتخب ليبيا بسبب إلغاء مباراته أمام نيجيريا خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.
وأصدر «الكاف» بياناً عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» بعد اجتماع لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لمناقشة أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا.
وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن الاتحاد الليبي لكرة القدم انتهك ثلاث مواد من لائحة كأس أمم أفريقيا 2025 ولجنة الانضباط بالكاف.
وقرر «الكاف» اعتبار منتخب ليبيا خاسراً بنتيجة اعتبارية صفر-3 في المباراة التي كان مقرر لها 15 أكتوبر الماضي. وتم تغريم الاتحاد الليبي لكرة القدم 50 ألف دولار تسدد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور القرار.
وأكد «الكاف» أيضاً أنه لن يقبل أي محاولات من الاتحاد الليبي لكرة القدم للطعن أو تخفيف هذه العقوبات.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» قرر إلغاء المباراة بعدما غادرت بعثة منتخب نيجيريا إلى بلادها بعد احتجازها لساعات طويلة في أحد المطارات الليبية.

الاتحاد الأفريقي
الكاف
كأس أمم أفريقيا
ليبيا
نيجيريا
المغرب
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