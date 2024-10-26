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الرياضة

الهاشمي نائباً أول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو لولاية جديدة

الهاشمي نائباً أول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو لولاية جديدة
26 أكتوبر 2024 20:05

 
هيراكليون (الاتحاد)

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أعيد تعيين عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائباً أول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو لفترة جديدة تمتد لـ 4 سنوات، وذلك خلال المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للجوجيتسو، الذي عُقد بالتزامن مع بطولة العالم للجوجيتسو في اليونان.
وحضر المؤتمر بانايوتوس ثيودوروبوليس، رئيس الاتحاد الدولي، وعدد من رؤساء الاتحادات القارية، وخواكيم ثومفارت، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو.
وشهد المؤتمر إعادة انتخاب بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيساً للاتحاد الدولي للجوجيتسو بالتزكية لفترة جديدة.
وتضمّن الاجتماع اعتماد اللوائح الجديدة للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، واستعراض الفعاليات التي أُقيمت خلال العام الماضي، واعتماد جدول مسابقات الموسم المقبل، حيث تقرر أن تستضيف تايلاند النسخة المقبلة من بطولة العالم للجوجيتسو.
وتقدم الشامسي بالشكر إلى أعضاء المؤتمر على دعمهم المتواصل، مقدراً جهودهم الحثيثة في تعزيز تطور رياضة الجوجيتسو على الساحة الدولية، وبالتهنئة لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بمناسبة إعادة انتخابه بالتزكية.
وأعرب الشامسي بالنيابة عن عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، عن فخره بإعادة انتخابه نائباً أول لرئيس الاتحاد، موضحاً أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة تجاه تطوير اللعبة على جميع المستويات، والوصول بها إلى كل دول العالم، ورفع مستوى كفاءة كوادرها، والتوسع في تنظيم البطولات للمراحل السنية كافة.
وأضاف: «نعمل مع شركائنا الدوليين، لضمان فرص عادلة لجميع الرياضيين، والالتزام بقيم النزاهة والاحترافية في كل جوانب هذه الرياضة».

الإمارات
الجوجيتسو
عبدالمنعم الهاشمي
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