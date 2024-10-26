«السيتي» إلى صدارة «البريميرليج»

مانشستر (رويترز)



سجل إرلينج هالاند هدفاً مبكراً ليصعد مانشستر سيتي حامل اللقب مؤقتاً إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 1-صفر على ساوثهامبتون على ملعب الاتحاد.

ويملك فريق المدرب بيب جوارديولا 23 نقطة من تسع مباريات بفارق نقطتين عن ليفربول الذي سيواجه أرسنال الأحد.

ولا يزال ساوثهامبتون دون أي انتصار في موسمه الأول، بعد عودته إلى دوري الأضواء، بعد عام من الغياب، ليحتل المركز التاسع عشر.

وبينما سجل هالاند هدفاً مذهلاً في الفوز 5 - صفر في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي على سبارتا براج، كان اللاعب البالغ 24 عاماً قد خاض ثلاث مباريات في الدوري دون تسجيل أي هدف، لكنه أنهى هذا الصيام في الدقيقة الخامسة.

وتفوق هالاند على المدافع يان بيدناريك ليهز اللاعب النرويجي الشباك بقدمه اليسرى أثناء سقوطه على الأرض. وأُتيحت لساوثهامبتون فرصة رائعة لإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، لكن محاولة كاميرون آرتشر ارتدت من العارضة.

وأهدر هالاند، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 11 هدفا، الكثير من الفرص في الشوط الثاني، بما في ذلك محاولة على بعد مترين حادت عن المرمى ليدفن رأسه بين يديه في حالة من عدم التصديق.