دورتموند «الضربة الثانية» في 5 أيام!

برلين (رويترز)



خسر بروسيا دورتموند 2-1 أمام مضيفه أوجسبورج ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، لتكون الهزيمة الثانية له خلال خمسة أيام، وقد أنهى المباراة بعشرة لاعبين.

وسجل أليكسي كلود-موريس هدفي أوجسبورج ليقود الفريق إلى فوز ثمين على دورتموند الذي خسر 5-2 أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، في مباراة فرط خلالها دورتموند في تقدمه بهدفين خلال الشوط الأول أمام منافسه الإسباني.

وظل دورتموند، الذي وصل إلى نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي، في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، إذ تجمد رصيده عند 13 نقطة بعد أن تلقى الهزيمة الثانية مقابل فوز واحد خلال آخر ثلاث مباريات في الدوري.

وجاءت الهزيمة في مباراة اليوم لتزيد الضغوط الواقعة على المدرب نوري شاهين في موسمه الأول مع الفريق، إذ واجه انتقادات حادة بعد إهدار التقدم أمام ريال مدريد واستقبال خمسة أهداف في الشوط الثاني.

ولم يحقق دورتموند بذلك أي فوز خلال أربع مباريات خاضها خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم.

واعتلى لايبزج صدارة الترتيب مؤقتاً برصيد 20 نقطة، إثر فوزه 3-1 على فرايبورج. ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني برصيد 17 نقطة قبل خوض مباراته في الجولة نفسها أمام بوخوم الأحد.

وحقق دورتموند بداية قوية في المباراة وافتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة بهدف أحرزه دونييل مالين.

وفاجأ أوجسبورج منافسه بهدف التعادل في الدقيقة 25، إذ انطلق كلود-موريس وسط أربعة لاعبين من دورتموند ووجد المساحة الكافية ليسدد كرة قوية سكنت الشباك من مسافة 25 مترا.

وجاء الهدف الثاني للاعب الفرنسي، الذي شارك اليوم للمرة الأولى ضمن التشكيلة الأساسية لأوجسبورج في الدوري، بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني وسجله بتسديدة منخفضة من حدود منطقة الجزاء.

وشهد الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة طرد البديل الموجيرا كابار من صفوف دورتموند لحصوله على الإنذار الثاني، وذلك في أول مشاركة له بالدوري.

كذلك شهدت المباراة خروج فالديمار أنتون ويوليان ريشون من صفوف دورتموند بسبب الإصابة.

ويستعد دورتموند لمواجهة فولفسبورج بعد أيام ضمن منافسات كأس ألمانيا.