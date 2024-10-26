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افتتاح البطولة الوطنية لكأس الإمارات للجولف بنادي العين

افتتاح البطولة الوطنية لكأس الإمارات للجولف بنادي العين
26 أكتوبر 2024 21:08

العين (وام)

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افتتح معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الجولف، منافسات الفئة الوطنية، في بطولة كأس الإمارات للجولف بفئتي الرجال والكبار، بمشاركة أكثر من 66 لاعباً ولاعبة، بنادي العين للفروسية والسباق والرماية والجولف.
وكانت بطولة كأس الإمارات، التي تقام للمرة الأولى، انطلقت بمنافسات النخبة، والتي يشارك فيها 200 لاعب ولاعبة من نخبة لاعبي الجولف الإماراتيين مع أفضل لاعبي الجولف الهواة من اتحادات آسيا والمحيط الهادئ والأوربي والعالم العربي.
كما انطلقت اليوم منافسات بطولة الصقور الصاعدة، ثالث فئات بطولة كأس الإمارات، والتي يشارك فيها 60 لاعباً ولاعبة يمثلون مستقبل اللعبة ممن لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، ضمن مشروع البرنامج الوطني للصغار الذي أطلقه اتحاد اللعبة لنشر اللعبة بين هذه الفئة السنية.
وشهدت بطولة الفئة الوطنية، مشاركة رئيس الاتحاد، معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، واللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب الرئيس، والأعضاء خالد الشامسي، ووليد العطار وأكرم سكيك والعديد من رواد اللعبة والرعيل الأول.
وأسفرت نتائج اليوم الأول عن تقاسم الأسترالي كوبي كروثرز والسويسري جين أسشيليمان، المركز الأول، بنتيجة 135 ضربة، فيما تقاسم لاعب منتخبنا أحمد سكيك وزميله جوناثان سلفاراج المركز الثالث بنتيجة 139 ضربة، وتبعهم لاعبو منتخب ريان أحمد بـ 143 ضربة، وزميله سام مولين بنتيجة 144 ضربة، ونايل شيراط 145 ضربة، ومحمد سكيك 150 ضربة.

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