انطلاق الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية «أبوظبي 2024»، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا»، وتستمر إلى 27 أكتوبر الحالي، في الملعب المصمم خصيصاً لاستضافة المنافسات على كورنيش أبوظبي.

وتعود البطولة العالمية إلى أبوظبي، لتؤكد على المكانة المرموقة التي تتمتع بها العاصمة، وريادتها في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية البارزة، وفق أعلى معايير السلامة وفي بيئة آمنة وصحية، تأكيداً على ثقة الاتحاد الدولي لكرة السلة في الإمكانيات والبنية التحتية الكبيرة المتوفرة في أبوظبي كوجهة رياضية عالمية.

وتجمع البطولة المرتقبة، التي تقام ضمن سلسلة الجولات العالمية، نخبة لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم، في مقدمتهم النجوم الفائزون مع منتخبات بلادهم بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتتوفر العديد من الأنشطة الممتعة في منطقة المشجعين المخصصة، التي تتضمن شاحنات الطعام وألعاب الآركيد والجوائز المميزة - وهي مفتوحة طوال عطلة نهاية الأسبوع ليستمتع بها الجميع.

وتقدم بطولة أبوظبي العالمية لكرة السلة الثلاثية جوائز مالية بقيمة 160 ألف دولار، منها 40 ألف دولار للبطل، و30 ألف دولار للوصيف، و22 ألف دولار لصاحب المركز الثالث.