الأهلي المصري يعلن قبول اعتذار محمود كهربا!

القاهرة (د ب أ)

أعلن النادي الأهلي المصري عن قبول اعتذار لاعبه محمود عبد المنعم كهربا، عما بدر منه عقب نهاية مباراة سيراميكا كليوباترا بقبل نهائي كأس السوبر المصري لكرة القدم.

وقال الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم: «قرر مـحمد رمضان، المدير الرياضي للنادي قبول الاعتذار الذي تقدم به اللاعب محمود عبد المنعم كهربا».

وأضاف: «تم السماح للاعب بالمشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه على أن تكون مشاركته وفقاً لرؤية المدير الفني».

وكان محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي قد قرر توقيع عقوبة مالية قدرها مليون جنيه وإبعاد كهربا عن معسكر الأهلي بالإمارات بسبب اعتراضه على عدم مشاركته أساسياً في مواجهة سيراميكا كليوباترا بقبل نهائي بطولة السوبر المصري، التي أقيمت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكان الأهلي قد عاد للتدريبات بعد راحة قصيرة عقب العودة من العاصمة الإماراتية، حيث توج بلقب السوبر المصري للأبطال بعد الفوز على الزمالك بضربات الجزاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة العين الإماراتي، المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة في ربع نهائي بطولة الإنتركونتننتال.