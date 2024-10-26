بونو يقترب من «حراسة» الهلال أمام النصر

الرياض (د ب أ)

دخل المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال، مرحلة جديدة من تدريبات التأهيل عقب إصابته بتمدد في عضلة الفخذ الخلفية، وفق ما أوضحته صحيفة «الرياضية».

وبينت الصحيفة، أن بونو (33 عاماً) يتعافى بشكل ملحوظ وسريع، مرجحة وصوله إلى الجاهزية قبل «الديربي» المرتقب أمام النصر، مطلع نوفمبر المقبل، في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وغاب الحارس عن مواجهة فريقه أمام الفيحاء في الجولة السابعة، ومباراة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، الأسبوع الماضي، ولن يكون ضمن قائمة الأزرق في مباراة التعاون، السبت، بسبب تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام أفريقيا الوسطى في تصفيات أمم أفريقيا، وعوض محمد الربيعي غياب بونو في مواجهتي الفيحاء والعين، في ظل غياب محمد العويس الذي يواصل التأهيل جراء معاناته من ألم في الظهر.