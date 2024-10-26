مضمار الشارقة يدشن موسم السباقات

محمد حسن (الشارقة)

ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، حفل السباق الأول لمضمار الشارقة لونجين للموسم 2024-2025، والذي ينطلق في الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم، ويتألف من 6 أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط السادس والأخير الذي خصص للخيول المهجنة، ويشارك في الحفل 83 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 240 ألف درهم.

يفتتح حفل السباق الأول بشوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة «إنتاج محلي» بعمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً.

وخصص الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة المبتدئة «إنتاج محلي» بعمر 3 سنوات فقط لمسافة السرعة «1000» متر، بمشاركة 13 خيلاً، فيما خصص الشوط الثالث للخيول العربية عمر 4 سنوت وما فوق لمسافة 2000 متر تكافؤ.

أما الشوط الرابع فهو أيضاً شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، بمشاركة حصة كاملة قوامها 16 خيلاً، وخصص الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة أيضاً عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1700 متر تكافؤ بمشاركة 12 خيلاً.

ويختتم الحفل الأول لمضمار الشارقة لونجين بالشوط السادس، وهو الوحيد للخيول المهجنة، وخصص للخيول عمر 3 سنوات وما فوق بمشاركة 10 خيول تتنافس لمسافة 1200 متر تكافؤ.

وأعلنت إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق عن استمرار تنظيم البطولات الخاصة لكل من ملاك ومدربي وفرسان السباق بنسختها الثامنة، من خلال نظام النقاط، حيث ينال المركز الأول صاحب أعلى مجموع نقاط في كل قسم من أقسام البطولة.

ويصاحب السباق بعض الفعاليات والأنشطة المسلية للجمهور وترشيحات للخيول الفائزة بجوائز نقدية.