40 متسابقاً في جولة «الإبحار الشراعي»

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اليوم، سباق الإبحار الشراعي في جولته الأولى، والذي يهدف إلى تعزيز مهارات المتسابقين وزيادة خبرتهم في مجال الإبحار الشراعي.

ويشهد السباق مشاركة نحو 40 متسابقاً من أعضاء النادي ومن فروعه المختلفة، للتنافس في فئات الأوبتمست والإلكا، مما يُثري التجربة الرياضية للمتسابقين ويتيح لهم التحدي والتميز.

ويعد هذا السباق فرصة للمتسابقين المحليين لتطوير مهاراتهم الفنية من خلال المنافسة المباشرة في بيئة احترافية، ويأتي ضمن جهود نادي أبوظبي للرياضات البحرية للارتقاء برياضة الإبحار الشراعي في الإمارات، وتعزيز كفاءات الشباب الإماراتي في هذا المجال.

وفي هذا السياق، قال خليفة السويدي، رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية: نسعى من خلال سباق الإبحار الشراعي لهذا الموسم إلى تعزيز خبرة المتسابقين ورفع كفاءاتهم الفنية، حيث يأتي هذا السباق كفرصة مميزة للتحدي والتنافس بين أعضاء النادي. نأمل أن يسهم هذا الحدث في صقل مهارات المتسابقين وزيادة جاهزيتهم للتحديات الرياضية المستقبلية. كما أن الإقبال الكبير من المتسابقين يعكس الرغبة الصادقة في تطوير مهاراتهم وتحقيق التميز في رياضة الإبحار الشراعي.