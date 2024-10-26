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الرياضة

شباب الأهلي والشارقة.. «القمة المرتقبة» في «أدنوك للمحترفين»

شباب الأهلي والشارقة.. «القمة المرتقبة» في «أدنوك للمحترفين»
27 أكتوبر 2024 01:15

مراد المصري (أبوظبي)

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يلتقي شباب الأهلي والشارقة، مساء اليوم، على استاد راشد، في «قمة مرتقبة» مع ختام «الجولة السادسة» ضمن «دوري أدنوك للمحترفين»، وهما الفريقان اللذان يتربعان حالياً على قمة الترتيب بـ«العلامة الكاملة» برصيد 15 نقطة، ويتقدم «الملك» بفارق هدف عن «الفرسان» في سباق الصدارة.
ورغم أن مواجهات شباب الأهلي والشارقة «متعة خاصة» تمتد منذ سنوات طويلة على مدار تاريخ كرة القدم الإماراتية، فإن هذا اللقاء تحديداً يأتي في توقيت يمر فيه الفريقان بأفضل مستوياتهما في الوقت الحالي، مما يجعلنا نترقب مباراة مليئة بالإثارة، ولا يمكن التكهن مسبقاً بالنتيجة التي تسفر عنها.
ويتسلح «الفرسان» بالقوة الهجومية، ويعتبر الأكثر زيارة لشباك المنافسين، بإجمالي 18 هدفاً في أول 5 جولات، فيما يملك «الملك» أقوى دفاع إلى الآن، باستقباله هدفين فقط في 5 مباريات.
وتأتي عودة كوزمين أولاريو مدرب الشارقة إلى استاد راشد، الذي يعرفه جيداً، بحكم السنوات التي قاد خلالها «الفرسان»، وحصد معه الألقاب، واستعاد بريقه مطلع الموسم الحالي، بعدما قدم الفريق موسماً للنسيان في العام الماضي، إلا أن الفريق يؤدي بمستوى رائع، سواءً على الصعيد المحلي، بالبقاء في دائرة المنافسة في جميع البطولات، وأيضاً بالنتائج الإيجابية على صعيد القارة الآسيوية.  ويدخل باولو سوزا مدرب شباب الأهلي أقوى اختبار له، وعرف كيف يستخرج الأفضل من المجموعة الحالية في «الفرسان»، من خلال سياسة «المداورة»، والقدرة على حصد الانتصارات وبنتائج كبيرة.
ويتوقع أن تكون مصادر الخطورة معروفة أمام الجميع، ما بين اعتماد شباب الأهلي على هدافه سردار أزمون صاحب الأهداف الخمسة في الدوري، فيما يبرز كايو لوكاس أفضل لاعبي الشارقة هذا الموسم، وسجل 5 أهداف أيضاً، إلى جانب 3 تمريرات حاسمة.
ورغم بروز «الثنائي»، فإن الأداء الجماعي يغلب على الفريقين، وتوزعت أهداف شباب الأهلي على 9 لاعبين مختلفين، فيما يأتي، عثمان كمارا وفراس بالعربي ولوان بيريرا أيضاً في مقدمة الهدافين في الشارقة.
ويلتقي البطائح مع النصر على استاد خالد بن محمد، في لقاء يواجه فيه كلا الفريقين الضغوطات مبكراً هذا الموسم، إذ تعرض «الراقي» للخسارة في آخر مباراتين على التوالي في الدوري، ثم الإقصاء مبكراً من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما سبق أن ودع كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
ورغم أن «العميد» استعاد توازنه بالفوز في الجولة الماضية على حساب عجمان، فإنه اصطدم بالخروج من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالخسارة على أرضه أمام الشارقة، قبل أن يستعيد بعض الثقة، بالفوز على ظفار العُماني في مستهل مشواره في دوري أبطال الخليج.

شباب الأهلي
الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
الملك
الفرسان
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