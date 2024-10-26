الجزيرة يزحف نحو «سباق القمة» بـ«رباعية خورفكان»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق الجزيرة فوزاً كبيراً على خورفكان 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في إطار منافسات الأسبوع السادس من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 12 نقطة ليواصل زحفه نحو المنافسة على القمة بالفوز الثالث على التوالي.

ونجح الجزيرة في تحقيق الفوز الأول على خورفكان منذ سبتمبر 2022، كما رد دين خسارة الموسم الماضي التي كانت في الأسبوع نفسه، وانتهت بفوز خورفكان بأربعة أهداف مقابل هدفين أيضاً.

وحصد العروبة أول ثلاث نقاط في الدوري، بالفوز على بني ياس بهدف أحرزه الإيراني محمد رضا في الدقيقة الرابعة، ليتوقف رصيد «السماوي» عند «7 نقاط».

بدأت المباراة قوية، ونجح محمد رضا في افتتاح التسجيل لمصلحة العروبة في الدقيقة الرابعة، وحافظ فريقه على النتيجة، رغم محاولات «السماوي» لإدراك التعادل طوال الشوط الأول، وتواصلت محاولات بني ياس لتعديل النتيجة، خلال الشوط الثاني، وسط دفاع قوي من أصحاب الأرض حتى صافرة النهاية. وتعادل عجمان مع الوصل من دون أهداف، ليبتعد «الإمبراطور» خطوة جديدة عن مقدمة الترتيب، حيث يملك «8 نقاط»، ورفع «البرتقالي» رصيده إلى «4 نقاط»، ولم ترقَ المباراة إلى المستوى المتوقع، حيث ندرت الفرص على مدار الشوطين.

تفوق عجمان في أول 30 دقيقة، ولم يستطع الفريقان الوصول إلى المرمى، طوال الشوط الأول، وتحسن أداء الوصل، في الشوط الثاني، وقابله دفاع محكم من عجمان، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، والذي يعد الأول بين الفريقين منذ 3 مواسم.