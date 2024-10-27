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الرياضة

ليل يسطع في «ديربي الشمال»

ليل يسطع في «ديربي الشمال»
27 أكتوبر 2024 08:09

باريس (أ ف ب) 

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حسم ليل «ديربي الشمال» ضد جاره لنس، بفوز متأخر 2-0، في الجولة التاسعة من بطولة فرنسا لكرة القدم.
وانتظر ليل حتى الوقت بدل الضائع من المباراة، ليسجل هدفيه عبر مهاجمه الكندي جوناثان ديفيد (98 من ركلة جزاء) اثر لمسة يد لكيفن دانسو داخل المنطقة، والغيني محمد بايو (101).
وأكمل ليل أسبوعاً رائعاً، بعد أن عاد من أرض أتلتيكو مدريد الإسباني، بالفوز 3-1 في دوري أبطال أوروبا.
ورفع ليل رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، متقدماً بفارق 3 نقاط عن لنس الخامس.
وحقق أنجيه باكورة انتصاراته هذا الموسم، بفوزه على سانت إتيان 4-2 في مواجهة بين فريقين من أسفل الترتيب.
ورفع أنجيه رصيده الى 7 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف عن سانت إتيان بالذات.
افتتح أنجيه التسجيل بواسطة الجزائري عماد عبدلي، بعد مرور 7 دقائق، ورد سانت إتيان الصاعد هذا الموسم إلى الدرجة الأولى بواسطة الجورجي زوريكو دافيتاشفيلي (16 من ركلة جزاء).
تقدم أنجيه مجدداً بواسطة الإيفواري جان-اود اهولو (39) ليدرك سانت إتيان التعادل مرة جديدة عن طريق دافيتاشفيلي (57)، مسجلاً هدفه الخامس هذا الموسم. بيد أن الكلمة الأخيرة كانت لأصحاب الأرض الذين أضافوا هدفين عن طريق السنغالي إبراهيما نيان (69 من ركلة جزاء) ومواطنه بامبا ديينج (93).
وتابع بريست نتائجه الجيدة في الآونة الأخيرة، وعاد من أرض رينس بالنقاط الثلاث بالفوز عليه 2-1.
وتأتي هذه النتيجة، بعد انتزاعه التعادل من باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.
ورفع بريست رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، في حين تجمد رصيد رين عند 14 في السادس.
تقدم بريست بواسطة رومان لوفيفر من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة.
وسرعان ما أضاف ماما بالده من غينيا بيساو الثاني (18) بتمريرة من لوفيفر، ورد رينس عن طريق الكيني جوزيف أوكومو (29).

 

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