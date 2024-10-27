لاعب لايبزج يخضع لجراحة في الكاحل

لايبزج (د ب أ)



خضع الهولندي تشافي سيمونز، صانع ألعاب لايبزج الألماني، لعملية جراحية ناجحة في الكاحل، حسبما أعلن ناديه.

وقال لايبزج عبر موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي: «خضع تشافي لجراحة صغيرة في ميونيخ، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل، وهو في طريقه للعودة إلى لايبزج من أجل التعافي من الإصابة».

وقال تشافي عبر «إكس» أيضاً: «كل سقوط هو درس، وكل سطوع يقربك من أهدافك، شكراً لرسائلكم سأعود قريباً أقوى ثقوا بي».

ويغيب اللاعب الهولندي لعدة أسابيع، بعدما عانى من الإصابة التي تعرض لها في المباراة التي خسرها فريقه صفر-1 أمام ليفربول الإنجليزي منتصف الأسبوع الماضي.

وتحوم الشكوك كذلك حول الحارس بيتر جولاتشي، وذلك بعدما تعرض لإصابة في الكاحل في المباراة التي فاز بها الفريق على فرايبورج 3-1، وغادر المباراة بين الشوطين ليتم استبداله بالحارس الذي شارك للمرة الأولى مارتن فاندفوردت.

وقال ماركو روز مدرب الفريق: «يجب علينا انتظار التشخيص».