الهلال.. «24 من 24»!

الرياض (أ ف ب)



واصل الهلال انتصاراته بفوز على التعاون 2-1، في المرحلة الثامنة من بطولة السعودية لكرة القدم.

تقدم الهلال عن طريق هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش (15)، وعزز مواطنه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش تقدم فريقه (61).

وحصد الهلال 24 نقطة من أصل 24 ممكنة، منذ مطلع الموسم الحالي وبقي متصدراً بفارق 3 نقاط عن الاتحاد الثاني.

في المقابل، توقف رصيد التعاون عقب الخسارة عند النقطة 11 في المركز التاسع.

وشهدت المباراة حضور النجم البرازيلي نيمار بالزي السعودي بالمدرجات؛ لدعم زملائه.

وعزز ميتروفيتش صدارته لهدافي الدوري بـ 10 أهداف، بفارق هدفين عن مهاجم الاتحاد الفرنسي كريم بنزيمة.

بدأ اللقاء بسيطرة متبادلة من لاعبي الطريفين، وسط سيطرة نسبية من لاعبي الهلال، ولكن دون أي خطورة على المرمى.

حصل الهلال على ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 8 على يمين منطقة الجزاء سددها لاعبه كانسيلو، ولكن في الشباك من الخارج.

وأرسل كانسيلو كرة عرضية داخل منطقة جزاء التعاون أسكنها ميتروفيتش الشباك (15)

وعزز ميتروفيتش صدارته لهدافي الدوري بـ 10 أهداف، بفارق هدفين عن مهاجم الاتحاد الفرنسي كريم بنزيمة.

وكاد ميتروفيتش تسجيل الهدف الثاني للهلال بالدقيقة 23، بعدما توغل بالكرة داخل منطقة جزاء التعاون، ولكن تسديدته تصدى لها حارس المرمى هذه المرة.

ووصلت كرة بالدقيقة 45+1 لميتروفيتش، سددها بكعبه من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجانب القائم الأيسر.

ومع بداية الشوط الثاني، أرسل فيصل فجر كرة عرضية من يسار الملعب، حولها زميله بيدرو بالشباك في الدقيقة 46، ولكن حكم الفيديو ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود تسلل.

وواصل فريق الهلال الضغط بالدقائق التالية، لينجح ميلينكوفيتش سافيتش في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 61.

وحاول التعاون تقليص النتيجة، وسدد لاعبه موسى بارو كرة في الدقيقة 64 تصدى لها الدفاع، وعاد الهلال للسيطرة مجدداً على الكرة، ولكن دون خطورة، لتنتهي المباراة بفوزه بثنائية.

وتعادل الاتفاق مع الفيحاء بنتيجة 1-1، تقدم للفيحاء الأوررجوياني، رينزو لوبيس (28)، وعادل للاتفاق الإسباني ألفارو ميدران (53).

ورفع التعادل رصيد الاتفاق إلى النقطة 11 محتلاً المركز العاشر، والفيحاء رصيده إلى 6 نقاط المركز السادس عشر.

وعاد الرائد إلى طريق الانتصارات مرة أخرى، إثر فوزه على الفتح بنتيجة 2-1، فيما واصل الفتح بطل الدوري موسم 2012-2013 التعثر بالموسم الذي لم يحقق به سوى فوز وحيد وتعادل.

سجل للرائد صالح العمري (45+2)، والمغربي مروان سعدان (65) خطأ في مرماه ، فيما سجل للفتح عبدالله العنزي (85).

الفوز رفع رصيد الرائد إلى 11 نقطة في المركز السابع مؤقتاً فيما توقف رصيد الفتح عند 4 نقاط نقطة.