رينارد يعود إلى تدريب السعودية

الرياض (أ ف ب)



أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عودة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتدريب المنتخب السعودي، خلفاً للإيطالي روبرتو مانشيني.

وظهر رينارد في فيديو بثه حساب الاتحاد السعودي على حسابه في «أكس» قال فيه «لم أكن أنوي الرحيل، لكن عندما يطرق وطنك بابك يجب عليك أن تجيب».

وأضاف رينارد «علاقتي بالسعودي وبالجماهير واللاعبين وجميع الذكريات لا يمكن أن أنساها».

وتابع «لم أنهِ قصتي مع السعودية بعد، والحمد لله لقد عدت».

وكان المدرب الفرنسي قد ترك المنتخب السعودي بطريقة جدلية، رغبة منه بالانتقال لتدريب منتخب سيدات بلاده الذي كان يستعد للمشاركة في كأس العالم، قبل أن يقدم استقالته في أغسطس الماضي عقب الخروج من الدور ربع النهائي أمام البرازيل في الألعاب الأولمبية.

تولى مدافع كان في ثمانينيات القرن الماضي، قيادة المنتخب السعودي في يوليو 2019، بعد تجربة على رأس الجهاز الفني المغربي ومشاركة في مونديال روسيا خرج فيه من الدور الأول.

قاد المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم 2022، بعد تصدره مجموعته الآسيوية، وشهد «الأخضر» تحت إشرافه استقراراً فنياً.

وحققت السعودية في مونديال قطر، فوزاً افتتاحياً تاريخياً على أرجنتين ليونيل ميسي «2-1» التي أحرزت اللقب لاحقاً، قبل أن يودّع من دور المجموعات.

وكان قد أقيل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني الذي خلف رينارد بسبب سوء النتائج الخميس.

وكانت مباراة السعودية التي تعادل فيها مع البحرين الثلاثاء في 15 أكتوبر ضمن الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بمثابة القشة التي قصمت ظهر المدرب الإيطالي مع «الأخضر».

ولم يجمع المنتخب السعودي سوى خمس نقاط في أربع مباريات ضمن التصفيات، تعادل في بداية المشوار على أرضه أمام إندونيسيا 1-1، ثم فاز بصعوبة على الصين 2-1، قبل أن يسقط على أرضه مجدداً أمام اليابان 0-2، ثم يتعادل مع البحرين.

ويضع الاتحاد السعودي أولوية بناء منتخب قويّ، في ظل الإنفاق الكبير على استقطاب اللاعبين الأجانب الى الدوري المحلي واقترابه من استضافة كأس العالم 2034.