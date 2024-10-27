يامال: هل تصدقون الآن أنني أملك قدماً يمنى؟



أنور إبراهيم (القاهرة)



سجل لامين يامال «الفتى الذهبي» الهدف الثالث لبرشلونة في مرمى لونين حارس ريال مدريد، خلال «كلاسيكو الأرض» بين الفريقين على ملعب «سانتياجو برنابيو»، والذي انتهى 4- صفر لمصلحة «البارسا».

وقال يامال: «البعض قالوا لي إنهم لم يكونوا يعرفون أنني أملك قدماً يمنى «قالها ضاحكاً» وها أنا أسجل بالقدم اليمنى.

وعلى سبيل السخرية، لم يتردد يامال في الاحتفال على الطريقة المدريدية التي كان يتبعها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدوعند تسجيل كل هدف وكذلك «رقصة» البرازيلي فينيسيوس جونيور التي شاهدها قبل أيام عندما احتفل بهذه الطريقة، بعد أهدافه الثلاثة في مرمى بروسيا دورتموند الألماني 5-2 في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: «تحظى بالتقدير الشديد عندما تكون جماهيرك في ملعب المنافس وتشجعك بحرارة من أجل الفوز، ولقد كان الفريق سعيداً جداً، وعلى أي حال أضفنا 3 نقاط دعّمنا بها صدارتنا لـ «الليجا».

وقال: «لحظة الاحتفال كنت أرغب في أن أكون على الموعد، وأن أطلق العنان لنفسي، لكي أحتفل بصورة لا تُمحى من الذاكرة.

وعن المباراة، قال: «لقد كانوا متعبين، بعد شوط أول بذلوا فيه جهداً كبيراً، بينما لعبنا على راحتنا، ولهذا قررنا الهجوم بقوة في الشوط الثاني، ونملك أفضل فريق واستطعنا أن نثبت ذلك».

وتابع يامال الذي أسهم في فوز منتخب بلاده بكأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو2024»، قائلاً: «كان أمامنا هدف واضح، ولست وحدي صاحب الفضل في هذه النتيجة، وإنما الفريق كله، وأعتقد إن العالم أجمع شاهد إلى أي مدى كانت جودة ومهارة خريجي أكاديمية «لاماسيا»، لقد ضحينا بكل شيء من أجل «قميص» هذا النادي، وسارت الأمور بصورة طيبة».

وعندما سُئل عن المدير الفني فليك، قال يامال: «ياله من مدرب رائع إنه لا يُصدق، لقد أجرى تغييراً جذرياً، وصنع أجواءً مختلفة داخل «غرفة الملابس»، وجميعاً نحترمه ونُثمّن الدور الذي يقوم به مع الفريق منذ مجيئه».



