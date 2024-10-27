برشلونة يدمر «الأرقام القياسية» في «زلزال الرباعية»



معتز الشامي (أبوظبي)



حفلت مباراة «الكلاسيكو» بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي انتهت بفوز «البارسا» بـ«رباعية» في ملعب «سانتياجو برنابيو»، بالعديد من الأحداث والأرقام القياسية التاريخية، في مواجهة استثنائية استمتع بها عشاق كرة القدم حول العالم، حيث اكتسح برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد بأربعة أهداف، جاءت بأقدام روبرت ليفاندوفسكي «هدفين»)، ولامين يامال ورافينيا، ليرفع «البارسا» رصيده إلى «النقطة 30» في صدارة الترتيب، بفارق 6 نقاط عن الريال «الوصيف».

ونستعرض عدداً من الأرقام القياسية التي سجلها برشلونة بفوزه الكبير أمام «الريال» في «الكلاسيكو».

- نجح برشلونة في كسر سلسلة ريال مدريد وحرمانه من معادلة الرقم القياسي للمُباريات المتتالية من دون خسارة في «الليجا»، وتوقف عند 42 مباراة بفارق لقاء واحد عن رقم برشلونه التاريخيّ «43 مباراة» من دون هزيمة، وهو العدد الأكبر في تاريخ الدوري الإسباني حتى الآن.

- سجل لامين يامال هدفه الأول في «الكلاسيكو» على الإطلاق، وأصبح أصغر هداف في مباراة «كلاسيكو» بالدوري الإسباني خلال القرن الحالي بعمر 17 عاماً و105 أيام.

- هانزي فليك هو أول مدرب يفوز بأول مباراة «كلاسيكو» له بفارق 4 أهداف أو أكثر، في أي بطولة، منذ خورخي فالدانو مع ريال مدريد في يناير 1995 «5-0»، كما أنه أول مدرب لبرشلونة يخوض أول مباراة «كلاسيكو» له في «سانتياجو برنابيو»، وينجح في حصد الانتصار منذ تيري فينابلز في 2 سبتمبر 1984 «3-0».

- في عمر 36 عاماً و66 يوماً، أصبح روبرت ليفاندوفسكي أكبر لاعب يسجل هدفين في «الكلاسيكو» في القرن الحادي والعشرين في أي مسابقة.

- سجل روبرت ليفاندوفسكي 14 هدفاً في الدوري الإسباني 2024-25، أي أكثر بثلاثة أهداف من أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى «إيرلينج هالاند 11 هدفاً».

- بدأ برشلونة المباراة بثمانية لاعبين إسبان ضد ريال مدريد للمرة الأولى منذ مارس 2013 تحت قيادة جوردي رورا، في مباراة بالدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو «هزيمة 1-2».

- وقع ريال مدريد في التسلل 12 مرة على مدار مباراة «الكلاسيكو»، وهو أكبر عدد له في مباراة بالدوري منذ مارس 2013 بـ12 مرة أيضاً أمام سيلتا فيجو، وشهدت حالات التسلل إلغاء هدفين سجلهما كيليان مبابي.