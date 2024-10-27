دورانت.. «29010 نقاط»!



لوس أنجلوس (أ ب)



أصبح كيفن دورانت ثامن لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يسجل 29 ألف نقطة، حيث وصل لهذا الرقم، عندما تغلب فريقه، فينيكس صنز، على دالاس مافريكس 114 -102.

وسجل دورانت 31 نقطة أمام مافريكس، والآن لديه 29010 نقاط على مدار 17 موسماً لعبها مع فرق سياتل، وأوكلاهوما سيتي، وجولدن ستيت وبروكلين وصنز.

وسجل دورانت «36 عاماً» معدل 3. 27 نقطة في 1064 مباراة.

وقال دورانت: «يجب أن أوجه الشكر لكل الأشخاص الذين ساعدوني منذ أن كنت صغيراً، زملائي الذين يمررون لي الكرات، والذين يمهدون لي الطريق، والمدربين الذين يعتمدون علي في طريقة اللعب».

يذكر أن ليبرون جيمس هو الأكثر تسجيلاً للنقاط في الدوري الأميركي برصيد 40543 نقطة، ويأتي خلفه كريم عبد الجبار، وكارل مالوني، وكوبي بريانت، ومايكل جوردان، وديرك نوفيتزكي، وويلت تشامبرلين، ودورانت.

وقال مدرب صنز، مايك بودنهولزر: «يا له من تكريم لموهبة رائعة، أشعر بأنني محظوظ للغاية لوجودي بجواره كل يوم».