الأحد 27 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دورانت.. «29010 نقاط»!

دورانت.. «29010 نقاط»!
27 أكتوبر 2024 11:20

 
لوس أنجلوس (أ ب)

أخبار ذات صلة
«سباق السلة» يتواصل بين شباب الأهلي والنصر والشارقة
تشنج تقبض على «بان باسيفيك»


أصبح كيفن دورانت ثامن لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يسجل 29 ألف نقطة، حيث وصل لهذا الرقم، عندما تغلب فريقه، فينيكس صنز، على دالاس مافريكس 114 -102.
وسجل دورانت 31 نقطة أمام مافريكس، والآن لديه 29010 نقاط على مدار 17 موسماً لعبها مع فرق سياتل، وأوكلاهوما سيتي، وجولدن ستيت وبروكلين وصنز.
وسجل دورانت «36 عاماً» معدل 3. 27 نقطة في 1064 مباراة.
وقال دورانت: «يجب أن أوجه الشكر لكل الأشخاص الذين ساعدوني منذ أن كنت صغيراً، زملائي الذين يمررون لي الكرات، والذين يمهدون لي الطريق، والمدربين الذين يعتمدون علي في طريقة اللعب».
يذكر أن ليبرون جيمس هو الأكثر تسجيلاً للنقاط في الدوري الأميركي برصيد 40543 نقطة، ويأتي خلفه كريم عبد الجبار، وكارل مالوني، وكوبي بريانت، ومايكل جوردان، وديرك نوفيتزكي، وويلت تشامبرلين، ودورانت.
وقال مدرب صنز، مايك بودنهولزر: «يا له من تكريم لموهبة رائعة، أشعر بأنني محظوظ للغاية لوجودي بجواره كل يوم».

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
آخر الأخبار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 09:01
صورة موضوعية
علوم الدار
الإمارات.. دور محوري في تشكيل وصياغة مشهد التكنولوجيا العالمي
اليوم 12:36
"التغير المناخي" تستعرض سبل دعم المزارعين في المنطقة الشرقية
علوم الدار
"التغير المناخي" تستعرض سبل دعم المزارعين في المنطقة الشرقية
اليوم 12:34
«سباق السلة» يتواصل بين شباب الأهلي والنصر والشارقة
الرياضة
«سباق السلة» يتواصل بين شباب الأهلي والنصر والشارقة
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©