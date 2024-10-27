الأحد 27 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ماراثون الإمارات للدراجات المائية» يُتوج أبطاله في أبوظبي

«ماراثون الإمارات للدراجات المائية» يُتوج أبطاله في أبوظبي
27 أكتوبر 2024 11:26

أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت الجولة الأولى من بطولة ماراثون الإمارات للدراجات المائية، بمشاركة واسعة، وفي ظل تنافس قوي في كل فئات البطولة الثلاث، على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، حيث تميزت الفعالية بتنظيم رائع وأجواء حماسية جذبت اهتمام عشاق الرياضات البحرية.
وكانت البطولة التي شهدت مشاركة نخبة من المتسابقين في فئات الواقف والمخضرمين وجالس محترفين قد أكدت على المكانة المتميزة التي تحظى بها الإمارات كوجهة رياضية رائدة في مجال الرياضات البحرية، خاصة مع مشاركة 58 متسابقاً من 8 دول في الماراثون.
وفي فئة المخضرمين، حقق الشيخ عبدالعزيز النعيمي المركز الأول، وحل ثانياً محمد الهاملي، وحقق المركز الأول في فئة «واقف» سلطان عيسى الحمادي من الإمارات، وحل ثانياً علي عيسى آل علي من الإمارات، وجاء ثالثاً نزار لؤي من السعودية.
وفي فئة جالس محترفين، حقق المركز الأول وليد الشريشيني من قطر، وحل في المركز الثاني سلطان الحمادي من الإمارات، وجاء ثالثاً خالد المازمي من الإمارات، وكرم الفائزين في الختام خليفة السويدي، مشرف عام السباق، ومنصور المهيري، عضو اللجنة المنظمة.
من جهته، عبر سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن فخره واعتزازه بالمستوى الكبير الذي ظهر به الأبطال، مؤكداً أن البطولة هذا الموسم تحمل قيمة فنية مميزة وتعكس تطوراً ملحوظاً على المستويات كافة.
وقال: انطلاقة البطولة شهدت تنافساً قوياً في جميع الفئات، حيث أظهر المتسابقون مهارات عالية وقدرة على مواجهة التحديات. كان الصراع على المراكز الأولى محتدماً، مما يعكس التحضيرات الجادة التي قام بها المتسابقون قبل البطولة.
من جهته، أكد خليفة السويدي أن البطولة تساهم في رفع مستوى الرياضات البحرية في الإمارات، فهي تمنح المتسابقين، خاصة الشباب، فرصة الاحتكاك وتطوير مهاراتهم من خلال المنافسة مع ذوي الخبرة.
وأوضح: ما رأيناه من أداء ومنافسة قوية يعزز مكانة الإمارات وجهة رياضية متميزة، ويبرز التقدم المستمر في مستوى البطولة عاماً بعد عام من حيث التنظيم والمنافسة.
واختتم السويدي تصريحه بالتأكيد على فخره بالنجاحات التي تحققت، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل المنظمين والقائمين على البطولة، موجهاً الشكر للمتسابقين على أدائهم المميز، وقال: نتطلع لمزيد من التحديات والإنجازات في الجولات القادمة، ونعمل جاهدين لتوفير بيئة تنافسية محفزة تتيح للجميع تقديم أفضل ما لديهم.

أخبار ذات صلة
نائب رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لـ «الاتحاد»: «تعلم الآلة».. أكثر التخصصات المطلوبة
إطلاق برنامج «فرسان التسامح» في شرطة أبوظبي
الدراجات المائية
أبوظبي
كاسر الأمواج
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
آخر الأخبار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
علوم الدار
برنامج CRISP خطوة جديدة من شركة أبفي لتعزيز الخبرات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال البحث والتطوير
26 أكتوبر 2024
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 09:01
صورة موضوعية
علوم الدار
الإمارات.. دور محوري في تشكيل وصياغة مشهد التكنولوجيا العالمي
اليوم 12:36
"التغير المناخي" تستعرض سبل دعم المزارعين في المنطقة الشرقية
علوم الدار
"التغير المناخي" تستعرض سبل دعم المزارعين في المنطقة الشرقية
اليوم 12:34
«سباق السلة» يتواصل بين شباب الأهلي والنصر والشارقة
الرياضة
«سباق السلة» يتواصل بين شباب الأهلي والنصر والشارقة
اليوم 12:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©