«ماراثون الإمارات للدراجات المائية» يُتوج أبطاله في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت الجولة الأولى من بطولة ماراثون الإمارات للدراجات المائية، بمشاركة واسعة، وفي ظل تنافس قوي في كل فئات البطولة الثلاث، على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، حيث تميزت الفعالية بتنظيم رائع وأجواء حماسية جذبت اهتمام عشاق الرياضات البحرية.

وكانت البطولة التي شهدت مشاركة نخبة من المتسابقين في فئات الواقف والمخضرمين وجالس محترفين قد أكدت على المكانة المتميزة التي تحظى بها الإمارات كوجهة رياضية رائدة في مجال الرياضات البحرية، خاصة مع مشاركة 58 متسابقاً من 8 دول في الماراثون.

وفي فئة المخضرمين، حقق الشيخ عبدالعزيز النعيمي المركز الأول، وحل ثانياً محمد الهاملي، وحقق المركز الأول في فئة «واقف» سلطان عيسى الحمادي من الإمارات، وحل ثانياً علي عيسى آل علي من الإمارات، وجاء ثالثاً نزار لؤي من السعودية.

وفي فئة جالس محترفين، حقق المركز الأول وليد الشريشيني من قطر، وحل في المركز الثاني سلطان الحمادي من الإمارات، وجاء ثالثاً خالد المازمي من الإمارات، وكرم الفائزين في الختام خليفة السويدي، مشرف عام السباق، ومنصور المهيري، عضو اللجنة المنظمة.

من جهته، عبر سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن فخره واعتزازه بالمستوى الكبير الذي ظهر به الأبطال، مؤكداً أن البطولة هذا الموسم تحمل قيمة فنية مميزة وتعكس تطوراً ملحوظاً على المستويات كافة.

وقال: انطلاقة البطولة شهدت تنافساً قوياً في جميع الفئات، حيث أظهر المتسابقون مهارات عالية وقدرة على مواجهة التحديات. كان الصراع على المراكز الأولى محتدماً، مما يعكس التحضيرات الجادة التي قام بها المتسابقون قبل البطولة.

من جهته، أكد خليفة السويدي أن البطولة تساهم في رفع مستوى الرياضات البحرية في الإمارات، فهي تمنح المتسابقين، خاصة الشباب، فرصة الاحتكاك وتطوير مهاراتهم من خلال المنافسة مع ذوي الخبرة.

وأوضح: ما رأيناه من أداء ومنافسة قوية يعزز مكانة الإمارات وجهة رياضية متميزة، ويبرز التقدم المستمر في مستوى البطولة عاماً بعد عام من حيث التنظيم والمنافسة.

واختتم السويدي تصريحه بالتأكيد على فخره بالنجاحات التي تحققت، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل المنظمين والقائمين على البطولة، موجهاً الشكر للمتسابقين على أدائهم المميز، وقال: نتطلع لمزيد من التحديات والإنجازات في الجولات القادمة، ونعمل جاهدين لتوفير بيئة تنافسية محفزة تتيح للجميع تقديم أفضل ما لديهم.