8 لاعبين إسبان ينشرون «الرعب» في «البرنابيو»!



معتز الشامي (أبوظبي)



شهدت مباراة «الكلاسيكو» بين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب سنتياجو برنابيو، والتي انتهت بفوز «البارسا» بـ «رباعية»، ضمن «الجولة 11» من «الليجا»، مشاركة 8 لاعبين إسبان مع برشلونة في التشكيلة الأساسية التي بدأت اللقاء.

ليكون «الكلاسيكو» شاهداً على عصر جديد لـ «البارسا»، مع تشكيلة أغلبها من خريجي أكاديمية «لاماسيا»، وهي المباراة الأولى التي تشهد مشاركة هذا العدد ضمن التشكيلة الأساسية لبرشلونة ضد الريال منذ «كلاسيكو»، مارس 2013، تحت قيادة جوردي رورا، وكانت في الدوري الإسباني على نفس الملعب، ولكن وقتها تعرض «البارسا» للهزيمة بهدفين مقابل هدف، وبالتالي تصبح المرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري، التي يشارك 8 لاعبين إسبان بصفة أساسية، ويفوز «البارسا» برباعية، ما يعني أن «الثماني» الإسباني نشروا الرعب في ملعب «برنابيو» بالنسبة لجماهير «الريال».

وإجمالاً شارك 10 لاعبين إسبان في المباراة، بعد الدفع بكل من داني أولمو «26 عاماً» وبابلو مارتن «20 عاماً» في الشوط الثاني.

اللاعبون الثمانية الأساسيون في تشكيلة «البارسا» هم الحارس إنياكي بينا «25 عاماً»، باو كوبارسي «17 عاماً» إنييجو مارتينيز «33 عاماً»، أليكس بالدي «21 عاماً»، مارك كاسادو «21 عاماً»، بيدرو جونزاليس «21 عاماً»، لامين يامال «17 عاماً»، فيرمين لوبيز «21 عاماً»، وبالتالي أصبح إجمالي المشاركين مع برشلونة أمام «الريال» 10 لاعبين إسبان، منهم 7 لاعبين تحت 21 عاماً.