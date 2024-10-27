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الرياضة

مصر والمغرب وعُمان أبطال «شاطئية عربية الجامعات»

مصر والمغرب وعُمان أبطال «شاطئية عربية الجامعات»
27 أكتوبر 2024 11:55

أبوظبي (الاتحاد)
توجت مصر والمغرب وسلطنة عُمان بألقاب دورة الألعاب الشاطئية العربية الجامعية الثالثة، التي نظمها الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، واختتمت فعالياتها بمدينة أغادير، بعد 3 أيام من المنافسات بين 7 دول، في كرة القدم والطائرة (طلاب وطالبات).
وحلقت مصر بلقب الطالبات لـ (الطائرة الشاطئية)، وحلت المغرب في الوصافة وتونس ثالثة، بينما حققت المغرب المركز الأول في كرة القدم (طلاب) وتلتها موريتانيا ثم مصر، وذهب لقب الطائرة (طلاب) إلى سلطنة عمان وحلت ليبيا ثانية، والمغرب ثالثة.
وأقيمت مراسم حفل الختام في ملعب المنافسات على شاطئ مدينة أغادير المطل على المحيط الأطلسي، بحضور الدكتور محمد صبحي حسانين النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، الدكتور حمد كرم الكعبي الأمين العام للاتحاد، سمير فطاجو الرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية، وكبار المسؤولين في مدينة أغادير، حيث تم تكريمُ القيادات الرياضية الجامعية المغربية وكبار المسؤولين في مدينة المضيفة الذين قدموا كل الدعم لإنجاح الدورة في نسختها الثالثة، وإهداؤهم درع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية.
وشمل التكريم الدكتور سمير فطاجو وكبار المسؤولين بمدينة أغادير، عزيز أمزازي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أغادير اداوتنان، كريم أشنكلي رئيس جهة سوس ماسة، عزيز أخنوش رئيس المجلس البلدي، عبد العزيز بنضو رئيس جامعة ابن زهر، عزيز بوسليخن رئيس الجامعة الدولية، كما تم إهداء درع البطولة التذكاري إلى جميع رؤساء الاتحادات المشاركة، وإلى الدكتور محمد صبحي حسانين والدكتور حمد كرم الكعبي وحمدي خليل مدير العلاقات الخارجية بالاتحاد ومحمد دركل المدير المالي للبطولة.

 

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