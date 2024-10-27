تشنج تقبض على «بان باسيفيك»



الصين ( رويترز )



قدمت الصينية تشنج تشين ون ضربات إرسال لا تشوبها شائبة تقريباً، لتفوز على الأميركية صوفيا كينين 7-6 و6-3، وتتوج ببطولة بان باسيفيك المفتوحة للتنس، محققة لقبها الثالث هذا الموسم.

ووجهت تشنج 33 ضربة ناجحة، و16 إرسالاً ساحقاً، لتفوز بالمباراة في غضون ساعة و52 دقيقة تحت سقف مغلق، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في توقف المجموعة الأولى.

تضيف اللاعبة الصينية «22 عاماً» لقب البطولة المقامة في طوكيو إلى فوزها في باليرمو وأولمبياد باريس هذا العام.

كانت المجموعة الأولى عبارة عن مواجهة متقاربة لم تشهد كسراً واحداً للإرسال، إذ أخفقت تشنج في الاستفادة من 5 نقاط لكسر الإرسال، لكنها كانت أكثر فاعلية في الشوط الفاصل، وحسمته بضربة أمامية قوية.

شهدت المجموعة الثانية أداءً مختلفاً تماماً، إذ صمدت تشنج في البداية، وكسرت إرسال منافستها لتتقدم 2- صفر، عندما وجهت كينين ضربة خلفية في الشباك، قبل أن تعزز كسر الإرسال لتتقدم 3- صفر.

ورفضت كينين، التي لعبت وهي تضع شريطاً طبياً على فخذها الأيمن، المضي بهدوء وأجبرت تشنج على الدفاع عن أول نقطة لكسر إرسالها في المباراة، لكن قوة ودقة إرسال اللاعبة الصينية المصنفة السابعة عالمياً أثبتت أنها أكبر من قدرة اللاعبة الأميركية.

ورغم الخسارة، يمكن أن تستمد كينين بطلة أستراليا المفتوحة 2020 الكثير من الإيجابيات من أدائها في طوكيو، إذ خسرت مجموعة واحدة فقط في طريقها للنهائي، وتغلبت على داريا كاساتكينا المصنفة التاسعة عالمياً.

وحققت كينين «25 عاماً» أيضاً المركز الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2020، ووصلت إلى المركز الرابع، وهو الأعلى في مسيرتها، في ذلك الموسم، قبل أن تؤدي الإصابات والمرض ومشكلات خارج الملعب إلى تراجع تصنيفها العالمي.