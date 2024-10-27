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الرياضة

«سباق السلة» يتواصل بين شباب الأهلي والنصر والشارقة

«سباق السلة» يتواصل بين شباب الأهلي والنصر والشارقة
27 أكتوبر 2024 12:14

علي معالي (أبوظبي)

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فاز الشارقة على الوصل 109-56، ضمن «الجولة الثالثة» من «تمهيدي» دوري كرة السلة، وأكدت نتيجة «الأرباع» تفوق «الملك» (23- 12 و33-19 و33-20 و20-5)، ووضح تأثر «الإمبراطور» بعدم وجود أي لاعب أجنبي بالفريق، وذلك بعد قرار النادي بالاستغناء عن المحترفين هذا الموسم.
وتفوق النصر على البطائح 88- 80، في مباراة قوية، من البداية إلى النهاية، وتقدم «العميد» في الربع الأول بفارق مريح 28- 18، مما جعله يحسم اللقاء أمام «الراقي» الذي قدم عرضاً جيداً، ورجحت كفته في الربعين الثاني والثالث 20-19 و18-17، وتعادل الفريقان في الربع الأخير 24-24.
وتخطى شباب الأهلي عقبة الوحدة 93- 59، 18- 14 و24- 8 و20- 25 و31- 12، وبناءً على نتائج المباريات الثلاث يستمر سباق القمة بين الشارقة والنصر وشباب الأهلي، ولكل منها 6 نقاط محصلة الفوز في ثلاثة لقاءات.

 

كرة السلة
شباب الأهلي
الشارقة
النصر
الوصل
الوحدة
البطائح
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