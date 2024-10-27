«روعة الريف» تخطف الأضواء في افتتاح «موسم أبوظبي» للخيول

عصام السيد (أبوظبي)

تألقت الفرس «روعة الريف»، لإسطبلات العجبان، العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، والجواد «تبديل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، فيما حقق المدرب مصبح المهيري «ثنائية»، والفارس دانيال تودهوب ثلاثية «هاتريك»، في حفل السباق الافتتاحي للموسم الجديد لسباقات الخيل 2024-2025، والذي أقيم يوم بمضمار نادي أبوظبي للفروسية، وتألف من 7 سباقات شاركت فيها 100 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تنافست على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 466 ألف درهم.

وقلبت الفرس «روعة الريف» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة دانيال تودهوب، التوقعات على منافسيها في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، البالغة جائزته 66 ألف درهم، والمخصص للخيول العربية الأصيلة «إنتاج الإمارات» في سن أربع سنوات فما فوق تكافؤ تصنيف صفر إلى 85، وقطعت مسافة السباق في 2:30:00 دقيقة.

وكان «تبديل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة جيمس أورمان، مسك الختام للسباق الأول للخيول، حين تفوق ببراعة في الشوط السابع لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة في سن ثلاث سنوات فما فوق، والبالغة جائزته 66 ألف درهم ألف درهم، وسجل البطل 1:24:09 دقيقة.

وأصبح المهر «أف استتار» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة مارسلينو رودريجوز، أول فائز في الموسم الجديد، حين خطف لقب الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة المبتدئة «إنتاج الإمارات» في سن ثلاث سنوات لمسافة 1200 متر، البالغة جوائزه المالية 66 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 1:20:30 دقيقة.

ونالت الفرس الرمادية «آر بي هيدز أب» لباسل مسعود الكسبي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دانيال تودهوب، لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، تكافؤ تصنيف (صفر إلى 75)، البالغة جائزته 70 ألف درهم، والذي تنافس خلاله 16 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، ومسجلة زمناً قدره 1:33:10 دقيقة.

وقدم المهر «سول موا الموري» لفاتن أحمد مناصرة، بإشراف عادل مشاحي، وقيادة ساندرو بايفا، عرضاً رائعاً في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة في سن أربع سنوات فما فوق، البالغة جائزته 66 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 1:46:13 دقيقة.

وتمكن الجواد «صني دي لوب» للمالك والمدرب حمد علي مرشد المرر، وقيادة بيرناردو بينيرو، من التفوق على منافسيه الأقوياء في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، والبالغة جائزته 66 ألف درهم، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن خمس سنوات فما فوق «شروط»، مسجلاً 2:29:08 دقيقة.

وتفوق «ماونتباين» لمهيمت علي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دانيال تودهوب، في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، البالغة جائزته 66 ألف درهم والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، تكافؤ تصنيف «صفر إلى 100»، قاطعاً المسافة في 1:23:29 دقيقة.