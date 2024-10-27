منتخب الشراع للفتيات يشارك في البطولة العربية بالبحرين

أبوظبي (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الوطني للفتيات في رياضة الشراع الحديث، تحدياً جديداً من خلال المشاركة في حدث البطولة العربية الأولى للشراع للفتيات، والتي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 منتخبات، يتقدمها منتخبنا الوطني، الذي ينافس منتخبات البحرين «البلد المستضيف»، والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس، حتى الآن.وأعلن اتحاد الشراع والتجديف الحديث، المشاركة بوفد كبير يضم 5 لاعبات في البطولة العربية الأولى، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الفتيات بتنظيم من الاتحاد البحريني للرياضات البحرية، وبإشراف من الاتحاد العربي للشراع، حيث تتنافس اللاعبات المشاركات على ألقاب ثلاث فئات هي أوبتمست، وإلكا 4، وإلكا 6.

ويقود منتخب الفتيات، بطلتنا ضحى البشر في منافسات إلكا 6، والتي حققت هذا العام ذهبية البطولة العربية 16 في الكويت وذهبية مهرجان الرباط الدولي، وفضية بطولة البارح الدولية، وبرونزية بطولة المضيق، كما حققت العام الماضي برونزية الألعاب العربية 15 في الجزائر.

وتشارك أيضاً في منافسات إلكا 6 زميلتها في المنتخب بطلتنا كاميليا القبيسي، التي حققت هذا العام فضية الألعاب الخليجية للشباب (الإمارات 2024)، كما حققت العام الماضي ذهبية بطولة البارح الدولية.

وتبرز بطلتنا مروة الحمادي كإحدى المرشحات لصدارة منافسات إلكا 4 بعد نتائجها المميزة هذا العام، حيث نالت المركز الأول في بطولات المضيق والبارح ومهرجان الرباط الدولي وفضية عمومي بطولة البارح الدولية - البحرين، إلى جانب برونزية الترتيب العام بمهرجان الرباط الدولي.

كما تخوض بطلتنا اليازية الحمادي منافسات إلكا 4 أيضاً بطموح المنافسة على المراكز الأولى، بعد تألقها اللافت في العديد من البطولات وفوزها ببطولة البارح الدولية ومهرجان الرباط الدولي.

وتخوض بطلتنا الصاعدة مديه خالد النيادي منافسات أوبتمست، بحثاً عن إنجاز جديد يضاف إلى رصيدها بعد تألقها وحصولها على برونزيتين في دورة الألعاب العربية رقم 15 في الجزائر 2023، وفوزها في عام 2024 بذهبية الفتيات، وفضية أوبتمست 12 عاماً، في دورة الألعاب الخليجية للشباب وبرونزية بطولة بلغاريا الدولية.

وثمن محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، دعم ومتابعة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس الاتحاد وتشجيعه المستمر للمنتخبات الوطنية، وكذلك الجهود الكبيرة من نادي أبوظبي للرياضات البحرية الذي يرعى مواهبنا الوطنية.

وحرص محمد عبدالله العبيدلي على توجيه الشكر الجزيل كذلك إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على الدعم والتشجيع المتواصل، مؤكداً أهمية المشاركة المرتقبة بعد النتائج المتميزة والتصاعد في مستويات لاعباتنا من خلال الإنجازات المتواصلة والمستمرة، وقال: نأمل أن تتجدد في البحرين بعدما أثبت منتخبنا علو كعبه بحصوله على صدارة ولقب البطولة العربية رقم 16، التي جرت في الكويت خلال فبراير الماضي في إنجاز رياضي كبير ومهم.