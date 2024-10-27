رضا يمنح العروبة «الهدف الأسرع»



علي معالي (أبوظبي)



شهدت مباراة العروبة مع بني ياس في «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين» العديد من الأرقام الاستثنائية للفريقين، سواء بالإيجاب أو السلب.

المكاسب الإيجابية صبت في مصلحة العروبة الذي انتزع الفوز بهدف، في المباراة التي أقيمت باستاد دبا.

وجاء الهدف في الدقيقة الرابعة، وتحديداً بعد 3 دقائق و13 ثانية، عن طريق محمد رضا، ليصبح أسرع أهداف الفريق في الدوري، والانتصار هو الثاني له أمام «السماوي» في «دوري المحترفين».

وفي المقابل، واصل «السماوي» سلسلة عدم الفوز خارج أرضه بالدوري، في آخر 9 مباريات، حيث خسر 6 مرات وتعادل 3 مرات.