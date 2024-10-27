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الرياضة

بلهول يلتقي وزير الرياضة الروسي في دبي

بلهول يلتقي وزير الرياضة الروسي في دبي
27 أكتوبر 2024 14:22

دبي (الاتحاد)
التقى خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مع معالي ميخائيل ديجتياريف، وزير الرياضة الروسي، والوفد المرافق له، الذي يزور الدولة حالياً، حيث تم استعراض تطوّر القطاع الرياضي في دبي وآفاق تطوره.
وأكد بلهول للوزير الروسي أن القطاع الرياضي في دولة الإمارات يحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة لتحقيق الأهداف الرياضية والمجتمعية والاقتصادية التي ترتبط بهذا القطاع وتنعكس على جودة الحياة وسعادة وصحة ونشاط أفراد المجتمع، كما أن التشريعات الحكومية وفرّت أساساً صلباً لتحقيق تطور كبير ومستدام لهذا القطاع المهم والحيوي.
وأضاف: «يعمل مجلس دبي الرياضي مع مختلف الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص لتطوير القطاع الرياضي وزيادة أعداد الممارسين للرياضة والنشاط البدني في دبي لما لها من انعكاسات إيجابية كبيرة على حيوية وصحة جميع الأفراد والتعارف والتعايش بين مكونات المجتمع الذي يضم الملايين من أكثر من 200 جالية، وكذلك فتح مجالات وفرص عمل جديدة في هذا القطاع سواء في مجال تنظيم الفعاليات وتقديم الخدمات المساندة وحتى الصناعة الرياضية والسياحة الرياضية، وغيرها من المجالات، كما أن القطاع الرياضي أصبح جاذباً للاستثمارات، سواء في تشييد المنشآت الرياضية أو تشكيل الفرق وتأسيس الأكاديميات والشركات التي تعمل في مجال اكتشاف وتطوير المواهب وتنظيم البطولات واستضافة المعسكرات التدريبية للفرق والمنتخبات العالمية».
وعبّر وزير الرياضة الروسي عن سعادته بزيارة الدولة واللقاء مع خلفان بلهول للاطلاع على التطوّر الكبير الذي تشهده دبي في مختلف مجالات الحياة وجهودها في العمل من أجل مستقبل أفضل لدولة الإمارات وللعالم أجمع، كما عبّر عن رغبته في تعزيز التعاون في المجال الرياضي، وأكد أن الفرق والمنتخبات والرياضيين الروس تتطلع دائماً لإقامة معسكرات تدريب واللعب في دبي في مختلف البطولات، لاسيّما وأن البنية التحتية الرياضية والمنشآت المختلفة أكثر من رائعة، إلى جانب توفّر الخبرات التنظيمية التي تجعل من حضور الفرق والرياضيين إلى دبي تجربة رائعة وناجحة تماماً.

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