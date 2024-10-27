قائد ريال مدريد يحتفل في أبوظبي «ليلة الكلاسيكو»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



شارك سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق، مواطنه إيليا توبوريا فرحة الاحتفال، بتتويجه بلقب «وزن الريشة» لبطولة «يو إف سي 308» على حساب منافسه البطل السابق ماكس هولواي، مساء السبت، على صالة «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي، بالتزامن مع خسارة «الملكي» أمام ضيفه برشلونة 0-4، في إطار مواجهة الكلاسيكو التي أقيمت ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

وتواجد راموس رفقة عدد من النجوم، في صالة «الاتحاد أرينا»، لمتابعة النزال الرئيسي بطولة UFC 308، والذي حسمه إيليا توبوريا بالضربة القاضية في الجولة الثالثة أمام منافسه البطل السابق ماكس هولواي، بعدما تبادل المقاتلان المواجهة بشكل مثير وسط حضور جماهيري كبير، لينجح توبوريا في في حسم النزال في «الجولة الثالثة»، بعدما هزت ضربة يمينية قوية هولواي، مما مهد الطريق لضربة يسارية أخيرة أنهت القتال.

وعلق توبوريا المعروف بتشجيعه لريال مدريد، خلال مجريات المؤتمر الصحفي الذي أعقب النزال الرئيسي، رداً على سؤال بشأن خسارة «الملكي» لمباراة «الكلاسيكو»، قائلاً: «ما من مشكلة، هلا مدريد، نحن معاً في الانتصارات والهزائم».

وأضاف تعليقاً، على الفوز بلقب بطولة يو إف سي 308: «أنا الآن البطل الجديد في وزن الريشة، أرغب في المضي خطوة بخطوة للوصول إلى أبعد مكان».