الإمارات تحصد 21 ميدالية في «دولية دبي لبناء الأجسام»



دبي (الاتحاد)



حصد لاعبو الأندية والصالات الرياضية في الدولة من المواطنين والمقيمين 21 ميدالية، في بطولة دبي الدولية لبناء الأجسام، التي اختتمت اليوم الأحد، في مركز المعارض في مدينة إكسبو دبي، وأقيمت بإشراف الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وتوزعت الميداليات الـ 21، بواقع 4 ذهبيات و8 فضيات و9 برونزيات في منافسات الفيزيك وبناء الأجسام.

وتوج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، عدداً من اللاعبين الفائزين، وثمن الجهود المتميزة التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة في إخراج الحدث في أفضل صورة، مما انعكس على المنافسات.

وعلى هامش البطولة، عقد الشرقي اجتماعات مع الجهات الدولية المنظمة للحدث، لبحث عدد من الأمور الفنية والإدارية، وبما يسهم بمواصلة التميز في تنظيم البطولات في المواسم المقبلة.

وفي أبرز النتائج نال خالد عبيد فضية 170 سم، وحصد راشد الزعابي فضية الماستر فيزيك، ونال البرونزية طارق موسى في نفس الفئة، أما في كلاسيك بناء الأجسام ففاز عدنان البلوشي بالميدالية الفضية لفئة 171 سم، وفي الموسكلار فيزيك 175 فاز سعيد الفقير بالميدالية الفضية، بينما حصد طارق الشحي ذهبية الفيزيك 176 سم، بينما فاز سعد تركاوي بذهبية الشباب في الكلاسيك فيزيك تحت 23 سنة، وفي الفيزيك 179 سم فاز بالذهبية يونس مولاي، وجاء علي هلال ثانياً وحصد الفضية.

وفاز الإيراني سيد زحم بلقب بطل الأبطال في الفيزيك، بينما فاز مواطنه سيد أوميد موسافي بلقب بطل أبطال الكلاسيك فيزيك.

من جهته، وصف محمد عبد الرحيم المري، الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام، المستويات الفنية التي قدمها اللاعبون المشاركون بأنها كانت متميزة، معبراً عن سعادته لأن نخبة من اللاعبين الفائزين من مرتادي الأندية والصالات الرياضية في الدولة، مما يعكس أهمية إقامة البطولات الدولية، مبيناً أن مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام يحرص على المتابعة مع اللجان المنظمة والعمل معاً لتأمين بيئة النجاح.