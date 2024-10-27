وفد الأهلي يستقبل بعثة العين



القاهرة (الاتحاد)

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب تشكيل وفد يضم المهندس محمد سراج الدين، ومحمد الجارحي، وحسام غالي، أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي لاستقبال بعثة العين، عند الوصول مساء اليوم «الأحد»، بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة.

ويلتقي الأهلي والعين على كأس الإنتركونتننتال يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.

وكشف الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي عن تخصيص 2170 تذكرة لجماهير العين، بخلاف 300 مقعد في الدرجة الأولى، ومثلها في المقصورة الأمامية، بالإضافة إلى مجموعة من الدعوات، كما تقرر تخصيص المقصورة الزجاجية بالكامل لكبار ضيوف العين، وكذلك بوابة خاصة لدخول جماهير «الزعيم».

وقال، إنه تمت الاستجابة لكافة طلبات نادي العين، بالتنسيق الكامل مع السلطات المصرية، وتوفير كل سبل الراحة.