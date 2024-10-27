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الرياضة

منتخب الجوجيتسو يرفع الحصاد إلى 9 ميداليات

منتخب الجوجيتسو يرفع الحصاد إلى 9 ميداليات
27 أكتوبر 2024 19:03

 

هيراكليون (الاتحاد)

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نجح منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية «شركة مبادلة للاستثمار»، في حصد ميداليتين برونزيتين إضافيتين، مع ختام منافسات «فئة الكبار»، في بطولة العالم للجوجيتسو في اليونان، ليرفع رصيده الإجمالي من الميداليات إلى 9 ميداليات بواقع ذهبيتين، و3 فضيات، و 4 ميداليات برونزية.
وشهدت المنافسات مشاركة كل من شمسة العامري والعنود الحوسني بوزن «57 كجم»، وشما الكلباني بوزن «63 كجم»، في فئة السيدات، ومهدي العولقي، وسلطان الحوسني، بوزن «77 كجم»، وسعيد الكبيسي بوزن «85 كجم» في فئة الرجال.
ونجح مهدي العولقي في انتزاع برونزية وزن 77 كجم، فيما نجح زميله سعيد الكبيسي في الفوز ببرونزية وزن 85 كجم.
وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو: «شهدت البطولة تحقيق العديد من المكاسب، خصوصاً فيما يخص المواهب الجديدة التي ظهرت بشكل جيد وقدّمت أداءً قوياً، خاصة أن البطولة تُعد من أقوى بطولات العالم في الجوجيتسو، مما يوفر للاعبينا فرصاً ثمينة لاكتساب الخبرات والاحتكاك بأفضل اللاعبين الدوليين».
وأوضح المنهالي أن دعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين يصنع الفارق في مسيرة الأبطال نحو المجد، مؤكداً أن القيادة هي النموذج الملهم والقدوة لأبناء وبنات الوطن في رحلتهم نحو تحقيق الريادة العالمية.
وقال مهدي العولقي الذي حصد برونزية وزن 77 كجم: «فخور بتحقيق الميدالية البرونزية في هذه البطولة العالمية المهمة، والتي تجمع نخبة لاعبي الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم، لقد كانت المنافسة قوية للغاية، وأثبتت لي هذه التجربة أن العمل الجاد والالتزام هما السبيل للوصول إلى القمة، وطموحي لا يتوقف عند الميدالية البرونزية، بل أسعى لحصد الميدالية الذهبية في المشاركات القادمة، وأستمر في التدريب والتطور من أجل بلوغ هذا الهدف».

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