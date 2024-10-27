مبخوت يهدي النصر «النقاط الكاملة» في الدقيقة 97

علي معالي (الشارقة)



حصد النصر 3 نقاط غالية، في «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، عندما رجح كفته بالهدف الرابع في الدقيقة 97، والذي سجله علي مبخوت من ضربة جزاء في شباك البطائح، لتنتهي المباراة بفوز «العميد» 4- 3، وأكملها البطائح المباراة بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 23، نتيجة طرد محمد جمعة بيليه.

وتقدم البطائح في النتيجة 3-1 حتى الدقيقة 66، قبل أن يعود النصر بثلاثة أهداف متتالية.

وصل النصر إلى «12 نقطة»، وتوقف رصيد البطائح عند «4 نقاط»، سجل أهداف البطائح ألفارو دي أوليفيرا، وأناتولي أبانج، ووديني بورجيس، في الدقائق 9، و43، 66، وأحرز للنصر مانولو وسعيد جمعة بالخطأ في مرماه، وعلي مبخوت «هدفين» في الدقائق 49 و73 و81 و97.