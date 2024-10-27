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الرياضة

دبا يُزاحم الظفرة على صدارة «دوري الأولى»

دبا يُزاحم الظفرة على صدارة «دوري الأولى»
27 أكتوبر 2024 19:52

 
معتصم عبدالله (دبي)

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ارتقى دبا إلى صدارة دوري الدرجة الأولى، برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع الظفرة، بعد الفوز العريض على فيلتوود يونايتد 6-0، في المباراة التي أُقيمت على ملعب «النواخذة»، في ختام الجولة الرابعة، والتي شهدت فوز الإمارات على مجد 2-1، والفجيرة أمام الجزيرة الحمراء 2-0، فيما تغلب الحمرية على جلف يونايتد 4-1.
ولم يجد «النواخذة» صعوبات كبيرة في التفوق على فيلتوود يونايتد «الأخير»، بسداسية حملت توقيع دياجودا سيلفا «هاتريك» في الدقائق 10 و16 و85، وأدموندو أبوليناريو في الدقيقة 43، وسعيد جاسم في الدقيقة 59، ومحمد الحمادي في الدقيقة 74، ليرفع دبا رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، فيما بقى فيلتوود يونايتد في المركز الأخير بدون رصيد.
وعلى ملعبه، فاز الإمارات على ضيفه مجد 2-1، وسجل لـ «الصقور» دومبيا في الدقيقة 7، وعادل وجدان في الدقيقة 88، فيما أحرز خالد السعدي هدف مجد في الدقيقة 91، ورفع «الصقور» رصيده إلى 6 نقاط من 4 مباريات في المركز السادس، مقابل بقاء مجد برصيد «نقطة» في المركز الـ 13.

دوري الدرجة الأولى
دبا الفجيرة
الظفرة
الإمارات
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