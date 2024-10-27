«ثنائية» لخيول «ياس» في افتتاح سباقات الشارقة لونجين

محمد حسن (الشارقة)



حققت خيول ياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، «ثنائية» مستحقة، خلال الحفل الأول لمضمار الشارقة «لونجين» موسم 2024-2025، برعاية شركة لونجين، بدعم من مجلس الشارقة الرياضي، والذي تألف من 6 أشواط.

وحضر فعاليات السباق الافتتاحي، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، الذي قام أيضاً بافتتاح قاعة العاديات أحد أهم المرافق بمضمار الشارقة لونجين، وحضر السباق وتوج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي، وباترك عون.

وجاء الفوز الأول لخيول ياس للسباقات عبر «طيار الوثبة» بإشراف أيريك لمارتنيل، وقيادة جوليس موبيان، والذي حلق بلقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة «إنتاج محلي» بعمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر، ومسجلاً 1:20:17 دقيقة.

وأكمل الثنائية لخيول ياس للسباقات المهر «ساري» بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة راي داوسون، عندما انتزع لقب الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1700 متر «تكافؤ»، وسجل 2:00:76 دقيقة.

وخطف «أي اتش طحان» للمالك والمدرب حمد علي مرشد المرر، وقيادة برناردو بينيرو، لقب الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة المبتدئة «إنتاج محلي» بعمر 3 سنوات فقط لمسافة 1000 متر، وحقق 1:05:27 دقيقة.

وحصد «إدريس دي أرنيتس» لفاتن أحمد، بإشراف عادل مشاحي، وقيادة ساندرو بايفا، لقب الشوط الثالث للخيول العربية عمر 4 سنوت وما فوق لمسافة 2000 متر تكافؤ، وقطع المسافة في 2:24:10 دقيقة.

وفاز «جاب يردخ» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي، وقيادة قيس البوسعيدي، بلقب الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة بعمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر «تكافؤ»، وسجل 2:04:15 دقيقة.

واختتم الحفل «الصاحب» لعلي حداد، بإشراف قيس عبود، وقيادة سيف البلوشي، بحصد لقب الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات وما فوق لمسافة 1200 متر تكافؤ، وسجل 1:13:39 دقيقة.