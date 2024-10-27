«اليونايتد».. فصل جديد من «المعاناة»!



لندن (أ ف ب)



أعاد كول بالمر فريقه تشيلسي إلى سكة الانتصارات، بقيادته للفوز على ضيفه نيوكاسل 2-1، في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا اللقاء على خلفية تعادل مع نوتنجهام فوريست على أرضه 1-1، وخسارة في معقل ليفربول 1-2 خلال المرحلتين الماضيتين.

لكنه تمكن من استعادة توازنه ضد نيوكاسل الذي تواصلت عقدته في ملعب منافسه اللندني، حيث لم يذق طعم الفوز في جميع المسابقات منذ الثاني من مايو 2012 (2-0 في الدوري).

وبدأ تشيلسي اللقاء بشكل جيد، حيث افتتح التسجيل منذ الدقيقة 18، حين انطلق بالمر بالكرة من منتصف ملعب فريقه، ومررها إلى البرتغالي بدرو نيتو الذي تلاعب بمدافعين، قبل أن يعكسها إلى السنغالي نيكولاس جاكسون، فأودعها الأخير الشباك مسجلاً هدفه السادس للموسم.

لكن نيوكاسل دخل إلى استراحة الشوطين، وهو على المسافة ذاتها من مضيفه، بعدما أهداه السويدي ألكسندر إيزاك التعادل في الدقيقة 38، بتمريرة من لويس هول على طبق من فضة.

ولم يكد الحكم يعلن انطلاق الشوط الثاني، حتى أعاد بالمر تشيلسي إلى المقدمة بعد تمريرة من البلجيكي روميو لافيا (47)، رافعاً رصيده إلى 7 أهداف في الدوري هذا الموسم ورصيد فريقه إلى 17 نقطة في المركز الرابع.

ويأتي الفوز على نيوكاسل الذي تجمد رصيده عند 12 نقطة، بعد تلقيه الهزيمة الرابعة، في «بروفة» للقاء الفريقين الأربعاء في ثمن نهائي مسابقة كأس الرابطة، وقبل الاختبارين الصعبين لرجال ماريسكا ضد مانشستر يونايتد وأرسنال في المرحلتين المقبلتين.

وفي لندن أيضاً، تواصلت معاناة مانشستر يونايتد بسقوطه القاتل أمام مضيفه وستهام 1-2، فاكتفى بفوز واحد في آخر ثماني مباريات له في جميع المسابقات، ما يزيد الضغط على مدربه الهولندي إريك تن هاج.

وبعدما بدا أن الفريقين في طريقهما إلى التعادل السلبي، افتتح وستهام التسجيل في الدقيقة 74 عبر البديل الهولندي كريسينسيو سامرفيل بعد تمريرة من داني إينجز.

وأعتقد اليونايتد أنه سيعود بنقطة، حين سجل البرازيلي كاسيميرو التعادل بكرة رأسية، إثر ركلة ركنية وتمريرة بالرأس من الهولندي يوشوا سيركسي (81).

لكن وبعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «الفار»، اقتنص وستهام ركلة جزاء تسبب بها الهولندي ماتيس دي ليخت بإسقاطه إينجز في المنطقة المحرمة، فانبرى لها جارود بوين بنجاح (2+90)، مانحاً «الهامرز» فوزهم الثالث، ليتقدموا إلى المركز الثالث عشر مباشرة أمام اليونايتد بفارق الأهداف.

وبعد سلسلة من خمس هزائم متتالية أمام جاره اللندني، استعاد كريستال بالاس اعتباره من ضيفه توتنهام وألحق به الهزيمة الرابعة هذا الموسم، بالفوز عليه بهدف سجله الفرنسي جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 31، مانحاً فريقه انتصاره الأول هذا الموسم ونقطته السادسة، فيما تجمد رصيد فريق المدرب الأسترالي أنج بوستيكوجلو عند 13 في المركز الثامن.